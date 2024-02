Il seminario si è svolto il 30.01.2024 presso il CEA del Parco

(La Maddalena, 31 Gen 24) Si è svolto ieri mattina presso il CEA del Parco il seminario dal titolo: "Piano di eradicazione degli ibridi di cinghiale: stato dell'arte e azioni future".

Una grande presenza di pubblico tra cui, un plauso meritato per i ragazzi della VB dell'Istituto di Istruzione Superiore Giuseppe Garibldi - Nautico di La Maddalena che hanno collaborato per la buona riuscita dell'evento, nell'ambito dell'attività di alternanza scuola-lavoro (PCTO) che stanno effettuando il Parco Nazionale.

Ringraziamo tutte le autorità e gli Enti intervenuti e per garantire a tutti di essere informati sugli esiti dell'attività di eradicazione degli ibridi di cinghiale intrapresa già nel dicembre 2021 grazie al Piano quinquennale di eradicazione approvato da tutti gli Enti preposti, mettiamo a disposizione le schede presentate dalla Dott.ssa forestale Paola Brundu, funzionaria tecnica del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena e del Tecnico Faunista dott. Luca Fadda.