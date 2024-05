(La Maddalena, 06 Mag 24) Nella giornata del 9 aprile 2024, grazie alla segnalazione di alcuni pescatori di La Maddalena, il Parco Nazionale è intervenuto per salvare un esemplare di Caretta caretta, ammagliato in reti da pesca.

L'esemplare, di circa 10 anni di età, è stato soccorso dal Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena con il coordinamento della Capitaneria di Porto di La Maddalena e il supporto della Cooperativa Isule. L'animale è stato trasportato presso il Centro di Recupero fauna marina in difficoltà dell'Asinara e affidato alle cure dei veterinari.

Vi informiamo che la nostra Caretta caretta, soprannominata "Giulia", sta bene e può tornare libera al mare.

Per questo, l'8 maggio 2024, il Parco Nazionale sta organizzando la sua liberazione presso la Cala Spalmatore (La Maddalena).

Non perderti questa grande emozione: vieni anche tu!

Ti aspettiamo l'8 maggio alle 11.30 presso Cala Spalmatore (isola di La Maddalena).

Ringraziamo il Parco Nazionale dell'Asinara e Il Crama Asinara per le cure prestate a "Giulia" e per tutto il supporto fornito.

Ricordiamo infine che presso il Centro di educazione ambientale del Parco è presente un Centro di primo soccorso per tartarughe marine e cetacei, quindi se avvisti uno di questi animali in difficoltà, contatta il Direttore del Parco Nazionale al 0789/790211