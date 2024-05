progetto di alternanza scuola-lavoro tra I.I.S.G.Garibaldi e Ente Parco La Maddalena

(La Maddalena, 27 Mag 24) Come mettere a frutto i progetti di alternanza scuola-lavoro?

Il Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena ha coinvolto gli studenti delle 3^A e B Linguistico dell'Istituto di Istruzione Superiore "G. Garibaldi" in un progetto di comunicazione realizzato in collaborazione con Click - Web & Comunicazione

Ascolta il podcast con le interviste al Direttore del Parco Giulio Plastina, alla biologa dott.ssa Antonella Gaio e al Sindaco di La Maddalena.

Guarda il video promozionale https://www.facebook.com/reel/1139590737348334 e poi ascolta il podcast!

Ecco il podcast: https://widget.spreaker.com/player?show_id=6171671&theme=dark&playlist=show&playlist-continuous=true&chapters-image=true

