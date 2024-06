Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena

Conservazione dei cetacei e delle tartarughe marine

(La Maddalena, 24 Giu 24) Hai mai visto lo scheletro di Capodoglio esposto presso il nostro Centro di Educazione Ambientale (CEA)?

Non perdere l'occasione, siamo aperti dal 24 giugno al 31 ottobre 2024 con visite guidate gratuite effettuate dalla Cooperativa Isule di La Maddalena e rivolte a grandi e piccini. Le visite guidate illustreranno le specie di cetacei e tartarughe presenti in Mediterraneo, i pericoli che corrono e tante altre curiosità!

Facciamo un piccolo passo indietro...lo scheletro del Capodoglio esposto al CEA, si spiaggiò nel 2019 a Cala Romantica nel Comune di Arzachena. Recuperato grazie ad una convenzione Parco – Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Biomedicina comparata e alimentazione, il capodoglio femmina aveva un cucciolo in grembo e nello stomaco sono stati trovati ben 22 Kg di plastica.

La plastica trovata nel mammifero è esposta al CEA assieme allo scheletro di questo imponente cetaceo che abbiamo voluto esporre per ridare dignità all'esemplare e lanciare un messaggio: dobbiamo smettere di inquinare la nostra Terra e impegnarci seriamente per il rispetto di tutte le creature marine (e non solo...).

Dove si trova il punto informativo per la conservazione dei cetacei e delle tartarughe marine?

A Stagnali - presso il Centro di Educazione Ambientale del Parco Nazionale - isola di Caprera

Ecco il calendario delle aperture:

Dal 24 giugno al 31 luglio: il lunedì e il sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.30

Dal 1 luglio al 31 agosto: il lunedì, mercoledì e il sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.30

Dal 1 settembre al 31 ottobre: il lunedì e il sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.30

