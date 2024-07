Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena

Presentazione dell'ISPRA "monitoraggio e conservazione degli insetti impollinatori nei Parchi Nazionali"

(La Maddalena, 26 Lug 24)

Sai che il 40% delle specie di insetti è minacciata di estinzione a livello globale?

Secondo le liste rosse europee (IUCN), il 9% di apoidei e il 9% di farfalle, ⅓ delle specie di sirfidi sono minacciate di estinzione.

Per 1/3 delle specie di apoidei, farfalle e sirfidi il trend di popolazione è in declino.

L'uso dei prodotti fitosanitari è fra le principali minacce che stanno determinando il declino degli impollinatori (European Pollinator Initiative, 2018, Britain et al., 2010; FAO, 2014; Bellucci et al., 2019; Botias et al., 2019).

Lo scorso 22 giugno, il Parco Nazionale dell'Alta Murgia ha organizzato presso Gravina di Puglia un convegno sulla Biodiversità. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ha esposto una presentazione dal titolo: "Il monitoraggio e la conservazione degli insetti impollinatori nei Parchi Nazionali".

Guarda la presentazione per restare aggiornato e saperne di più