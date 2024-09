(La Maddalena, 17 Set 24) Nell'ambito dell'evento "Premio Solinas 2024", realizzato con il patrocinio del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, il 18 settembre alle ore 16.00 presso la sede di via Giulio Cesare 7 a La Maddalena, si terrà:"CIAK SI PIANTA 2", un progetto ideato per compensare le emissioni di CO2 prodotte dalla manifestazione Premio Solinas 2024.

Oltre a riforestare un sito di La Maddalena ci si occuperà di educazione alla ecosostenibilità in collaborazione con "I ragazzi dal pollice verde", cui siamo particolarmente affezionati giacché assieme all'Ente Parco, per ben tre anni consecutivi, hanno realizzato un ottimo progetto pilota di educazione ambientale e inclusione sociale.