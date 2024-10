(La Maddalena, 01 Ott 24) Dal 9 al 13 ottobre 2024, il Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, ospiterà l'ABBA FEST, un ambizioso evento culturale dedicato alla valorizzazione del patrimonio archeologico e ambientale dei suoi fondali marini, un luogo di straordinaria bellezza e rilevanza sia naturalistica che storica.

Il nome del festival, ispirato al termine sardo per "acqua" (abba) e al nome dello splendido promontorio di Abbatoggia che ospiterà la manifestazione, rappresenta un incontro tra storia, cultura e ambiente marino, offrendo a subacquei e appassionati un'opportunità unica per esplorare e conoscere il territorio sotto una nuova luce. L'evento è patrocinato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, dal Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, dal Comune di La Maddalena, dalla Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo e dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro.

Archeologia subacquea

La sezione dedicata all'archeologia offrirà ai partecipanti l'occasione di esplorare siti subacquei di grande interesse archeologico, situati nelle splendide cale dell'Arcipelago di La Maddalena. Sotto la guida di archeologi esperti come Rubens D'Oriano, archeologo e precedentemente funzionario della Soprintendenza di Sassari e Nuoro, Francesco M.P. Carrera, funzionario archeologo della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, Gabriella Gasperetti, responsabile area patrimonio archeologico della Soprintendenza di Sassari e Nuoro, Alessandra Carrieri, funzionaria restauratrice conservatrice del Centro di restauro e conservazione di beni culturali della Soprintendenza di Sassari e Nuoro, Antonio Chessa, del Centro di restauro e conservazione di beni culturali della Soprintendenza di Sassari e Nuoro e Alessandro Porqueddu, archeologo professionista, i partecipanti potranno prendere parte a immersioni guidate e lezioni in aula che permetteranno di apprendere e mettere in pratica le moderne tecniche di ricerca archeologica subacquea. Questo percorso non sarà solo un'occasione formativa, ma anche un'opportunità per riflettere sull'importanza della tutela e della conservazione del fragile patrimonio sommerso.

Fotografia subacquea

La sezione fotografia, coordinata da Settimio & Anna Cipriani e Claudio Sisto, permetterà ai partecipanti di migliorare le proprie competenze grazie a sessioni pratiche in acqua e successivi workshop in aula. Durante le immersioni, sarà possibile catturare immagini dei paesaggi subacquei e delle testimonianze archeologiche, perfezionando tecniche fotografiche sotto la guida di professionisti del settore.

Le fotografie scattate durante le immersioni saranno poi analizzate e commentate dai fotografi, con i migliori scatti selezionati per la pubblicazione su Mondo Sommerso, rivista di riferimento per gli appassionati di subacquea. Questo offrirà un'occasione unica per i partecipanti di vedere valorizzate le proprie opere su un canale di grande visibilità.

Un'esperienza immersiva nel cuore del Mediterraneo

ABBA FEST offrirà ai partecipanti l'opportunità di approfondire la storia e le unicità naturalistiche dell'Arcipelago di La Maddalena. Il festival non sarà solo un momento di scoperta e apprendimento, ma anche un'occasione per sensibilizzare sull'importanza della tutela dei fondali marini.

Per chi desidera prendere parte a questa esperienza, è possibile iscriversi alle immersioni e riservare il proprio alloggio presso l'Abbatoggia Village, il cuore pulsante del festival. Le iscrizioni sono aperte sul sito ufficiale: www.abbafest.it.

NFORMAZIONI IMPORTANTI PER I PARTECIPANTI:

Il Festival è aperto a un pubblico ampio, e tutte le attività collaterali sono accessibili gratuitamente. Le immersioni subacquee sono riservate esclusivamente ad un pubblico con esperienza, composto da fotografi o archeologi subacquei o studenti di Master e Specializzazioni muniti di brevetto "Open". I residenti all'interno della location del Festival (Abbatoggia Village) hanno priorità nella prenotazione delle immersioni.

CONTATTI E TEAM

Ass. Unconventionart PEC: unconventionart@pec.it

ABBA FEST website: www.abbafest.it - email: abbafestival@gmail.com

Martina Glover

Direttrice di Produzione, Responsabile Comunicazione e PR

email: martina.glover@libero.it

phone: +393403684550