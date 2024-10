(La Maddalena, 03 Ott 24) Dopo il successo degli scorsi anni, ritorna a La Maddalena il Trofeo Memi Vigiano, ritorna un appuntamento imperdibile per numerosi velisti e affezionati della manifestazione. Domenica 6 Ottobre, dopo il grande successo delle prime due edizioni, l'associazione Acque Libere, insieme alla famiglia di Memi, dà appuntamento per il "III Trofeo Memi Vigiano".

La veleggiata, vede una grande partecipazione, non solo degli amici di Memi del "gradino" di Via Garibaldi, ma anche dei suoi allievi, delle persone che lo hanno incontrato tra le isole e di tutti gli amanti della vela e del mare.

L'evento, che si terrá nelle acque dell'arcipelago maddalenino, è organizzato dall'associazione Acque Libere, in collaborazione con il Club Nautico La Maddalena - del quale Vigiano era Presidente Onorario - con il Centro Velico Caprera - per il quale ha tenuto corsi per diversi anni - con il patrocinio del Comune di La Maddalena e dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena.

Programma

Sabato 5 Ottobre presso gli Ex Magazzini Ilva:

h. 16.30 apertura iscrizioni h 18.00 chiusura iscrizioni imbarcazioni,

h 18.30 briefing,

h 20.30 cena sociale per i partecipanti.

Domenica 6 Ottobre presso gli Ex Magazzini Ilva:

h 9.30 comunicati,

h 10.30 raduno imbarcazioni nell'area di partenza.

In serata la premiazione - con il resoconto delle sfide - alla quale seguirá il rinfresco.

Link al bando e al modulo di iscrizione: drive.google.com/file/d/11mOEYdMYv-ZuwdT1W6ftnDlysjIqO7jc/view

Per info: +39 340 222 6130 - info@acque-libere.org

