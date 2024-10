(La Maddalena, 07 Ott 24) Il 7 e 8 ottobre 2024 presso il Parco Nazionale Arcipelago Toscano, si svolge il convegno dal titolo: "Aree Marine Protette: ruolo e prospettive".

I Sindaci e gli Amministratori delle Comunità dei Parchi hanno avviato il Coordinamento nazionale ANCI, quale comunità di pratica per mettere a sistema le esperienze condotte sul territorio e laboratorio per accrescere la capacità di proposta per la valorizzazione dei territori.

Il percorso di lavoro prevede una serie di incontri territoriali. L'appuntamento in Toscana, ospitato nello straordinario paesaggio naturale dell'Isola di Capraia, prevede uno specifico approfondimento sul ruolo e sulle prospettive delle aree marine protette, con l'obiettivo di condividere l'importanza e la strategicità della tutela della biodiversità con lo sviluppo sostenibile dei territori.

Martedì 8 ottobre anche il Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena sarà presente con il Direttore dott. Giulio Plastina con un intervento sul tema di Progetti e innovazione nelle aree marine protette e nei parchi nazionali con estensione a mare.

Scarica la locandina con il dettaglio di tutti gli interventi a questo link: urly.it/311dap