(La Maddalena, 06 Feb 25) L'Ente Parco Nazionale dell'arcipelago di La Maddalena AVVISA che in data martedì 11 febbraio 2025 riprenderanno gli abbattimenti degli ibridi di cinghiale sulle isole di La Maddalena e Caprera.

Gli abbattimenti si svolgeranno fino al 31 luglio 2025 nelle sole giornate di martedì e venerdì nei seguenti orari:

 durante il periodo di vigenza dell'ora legale, dalle ore 15:00 alle ore 24:00

 durante il periodo di vigenza dell'ora solare, dalle ore 15:00 alle ore 22:00

Si comincia dall'isola di La Maddalena per la settimana 10/14 febbraio e si prosegue la settimana successiva 17/21 febbraio nell'isola di Caprera. Si andrà avanti sempre in questo modo: alternando - di settimana in settimana - le operazioni rispettivamente su La Maddalena e su Caprera.

Dal 1° al 30 agosto gli abbattimenti non verranno effettuati.

Si invitano gli utenti a collaborare con le forze di polizia coinvolte ed evitare di frequentare i boschi e le campagne nelle giornate di abbattimento.

Per scaricare le mappe dei Punti Sparo di La Maddalena e Caprera, segui questo link: bit.ly/4hnUF16