(La Maddalena, 12 Feb 25) Anche per il 2025 il Parco Nazionale contribuirà alla realizzazione di manifestazioni a carattere formativo e di ricerca, culturale-artistico e sportivo da svolgersi nel territorio del Parco. I contributi saranno concessi solo a seguito dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2025 e prevedono il finanziamento di ben undici progetti.

Per l'organizzazione delle proposte è previsto un contributo economico che ammonta ad un totale di circa 40.000,00 euro.

Sono state ammesse, ma non potranno prendere il finanziamento del Parco Nazionale per superamento del limite massimo con il quale è stato finanziato il Capitolo di Bilancio dedicato ai contributi, anche altre nove Associazioni, cui va il plauso dell'Ente per aver proposto progetti, in alcuni casi collaudati nel tempo, in altri di nuova ideazione, degni di nota. Ma vediamo insieme chi sono gli 11 Beneficiari che si sono aggiudicati il contributo economico del Parco.

Prima classificata la Tazenda Società Cooperativa che organizza nelle prime due settimane di ottobre, il festival musicale itinerante di due giorni: "Tazenda ecofestival 2025". Il festival avrà come protagonista uno spettacolo esclusivo dei Tazenda mirato ad argomenti che trattano la salvaguardia della Terra e concepito per essere ecosostenibile e a impatto zero, con l'obiettivo di valorizzare il Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena. Seguirà poi i Capone & Bungt Bangt, gruppo di fama nazionale che utilizza strumenti fatti con materiali riciclati. Gli spettacoli si svolgeranno in modalità "silent concert", utilizzando cuffie wireless che offrono un'esperienza sonora innovativa e di alta qualità, riducendo al minimo l'inquinamento acustico. Sono previsti anche laboratori per coinvolgere i bambini e ci sarà, inoltre, anche il Museo Itinerante Andrea Parodi che racconta la vita e la carriera dello storico fondatore dei Tazenda.

Seconda classificata l'Associazione Culturale Co.a.st di La Maddalena che riceverà un contributo per l'organizzazione, dal 4 al 6 ottobre, di una 3 giorni di studi: "I paesaggi delle migrazioni e dell'accoglienza". Un workshop di progettazione dedicato a professionisti del settore nel corso del quale verranno elaborate proposte progettuali riferite a strutture dell'accoglienza situate in aree di confine, con un particolare focus sulla progettazione del paesaggio. Il workshop verrà inframezzato da una conferenza internazionale durante la quale si rifletterà sul tema di come le migrazioni – intese sia in senso storico che contemporaneo – abbiano trasformato e continuino a trasformare il paesaggio, con un focus specifico sull'area mediterranea.

La Fondazione Ambientalista ETS Marevivo, si aggiudica invece la terza posizione con un contributo per la realizzazione del progetto: "Delfini guardiani dell'Isola di La Maddalena", rivolto a circa 200 alunni delle classi III, IV e V delle scuole primarie Carducci e Moneta di La Maddalena. Dai percorsi didattici di educazione al rispetto dell'ambiente e alla sostenibilità, con lezioni in aula, escursioni, laboratori, incontri, giochi didattici e di ruolo, che guideranno gli studenti alla riflessione sulle tematiche di difesa ambientale e salvaguardia del territorio.

Quarto classificato l'Istituto di Istruzione Superiore Giuseppe Garibaldi di La Maddalena che grazie al contributo dell'Ente Parco, organizza per i suoi studenti la crociera didattica: "A vela tra i parchi e le aree marine protette dell'arcipelago di La Maddalena e Arcipelago Toscano – in viaggio con il Don". Gli studenti e le studentesse potranno scoprire le aree protette di La Maddalena e dell'Arcipelago Toscano a bordo di alcune barche a vela, condividendo spazi, risorse, momenti di educazione ambientale, studio e ricerca. Verranno organizzate due pulizie degli arenili dalla plastica con conseguenti attività di sensibilizzazione ambientale e compilati un diario di bordo e delle schede di avvistamento cetacei. La crociera didattica è senza dubbio una delle iniziative finanziate dal Parco Nazionale che è svolta a basso impatto ambientale nel pieno rispetto dell'ambiente, delle risorse naturali e della mobilità sostenibile.

Quinta classificata l'Associazione culturale maddalenina Semiminima che propone un evento dal titolo: "Il dialetto maddalenino incontra la Corsica. Victory Festival internazionale". Con un contributo per supportare la realizzazione della manifestazione che intende valorizzare e promuovere il dialetto maddalenino attraverso la musica e la poesia. Saranno due gli appuntamenti programmati, uno a maggio dove verrà presentato alle scuole medie di La Maddalena e Palau un lavoro musicale con 11 brani in dialetto maddalenino di Guido Baffigo. La seconda data, a ottobre, prevede l'organizzazione di una serata musicale dal vivo, svolta sul sagrato della Chiesa patronale di La Maddalena. Un'occasione per rinsaldare il legame tra l'isola e la Corsica e per tenere vive le tradizioni locali anche attraverso il coinvolgimento degli studenti.

In sesta posizione troviamo la Fondazione Memoriale Giuseppe Garibaldi che organizza: "Be in the Move Festival – cantiere di ricerca artistica", giunto alla settimana edizione. Un festival pluridisciplinare di teatro, danza e musica, dedicato a Garibaldi. Dal 7 al 20 luglio prepariamoci ad una "invasione" di Arte innovativa con spettacoli nel centro storico, passeggiate in natura o in luoghi insoliti, mattinate performative al mercato e nelle vie del centro, serate di cinema e creazioni in situ. Il tema di quest'anno sarà il dialogo tra Attualità e Memoria, ispirato dalle tematiche proposte dalla Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Il sostegno dell'Ente ha premiato anche il progetto, settimo classificato, presentato dal Club Nautico di La Maddalena che a luglio organizzerà una veleggiata di chiusura del progetto: "Vela insieme". Nel periodo marzo/luglio il Club Nautico permetterà agli studenti delle classi prime e seconde dell'Istituto di Istruzione Superiore Giuseppe Garibaldi di La Maddalena di frequentare, gratuitamente, un corso di vela. Al termine del progetto i partecipanti al corso ma anche tutti gli altri allievi del Club, avranno modo di confrontarsi e sfidarsi in una entusiasmante competizione velica nelle acque del Parco Nazionale.

In ottava posizione, l'Associazione Siderateatro che propone dal 21 al 27 luglio il Progetto: "Stone's Life – polo di ricerca artistica e culturale internazionale sul teatro e l'arte ecologica in situ". Un ecoartfestival che si articolerà in una settimana di laboratori intensivi di teatro, danza, mimo e land art, conferenze interdisciplinari con esperti di ecologia, geologia e arte, visite ai Musei delle Cave, al Museo mineralogico e al Centro di Educazione ambientale di Stagnali, performance e spettacoli dall'Italia e dall'estero site-specific al tramonto. La proposta artistica è quella di realizzare un teatro eco-compatibile, senza utilizzo di energia, che tutela e valorizza in un dialogo artistico, scientifico e storico, il patrimonio naturalistico della macchia mediterranea e dell'Arcipelago di La Maddalena.

Non manca il sostegno dell'Ente alla nona classificata, l'Associazione Mariana Adozioni a distanza con sede a La Maddalena che si dedica al sostegno dell'infanzia bisognosa e organizza nel periodo estivo la "Settimana della salute". Un momento per ospitare nella cornice del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, i piccoli pazienti del reparto pediatrico oncologico dell'Ospedale Casa Sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo. Grazie al contributo dell'Ente i bambini trascorreranno una settimana a diretto contatto con la natura, con attività di educazione ambientale di scoperta del territorio e delle sue peculiarità ambientali.

Un'altra Associazione Culturale di La Maddalena, decima classificata, Amici di Lia Origoni, sarà assegnataria del contributo dell'Ente Parco proponendo una mostra di abiti di scena di Lia Origoni auto-confezionati e indossati dalla nota soprano maddalenina in alcune delle sue più celebri apparizioni. La mostra prevede anche uno spazio dedicato ai più piccoli con l'organizzazione di uno spettacolo di teatro di Kamishibai, incentrato sulla vita della cantante. Lia Origoni, scomparsa nel 2022 all'età di 103 anni è stata un'artista a tutto tondo, non solo soprano ma anche stilista, educatrice, soubrette, e molto altro. Il Parco collabora alla realizzazione dell'evento per contribuire a divulgare la conoscenza di personaggi che hanno reso grande la storia e la cultura dell'isola di La Maddalena.

Infine, in undicesima posizione, la Lega Navale italiana sezione di La Maddalena che organizza, ad ottobre, il Campionato Italiano di Vela Latina al quale parteciperà anche un equipaggio del Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena. La Lega Navale sez. di La Maddalena è impegna da anni nel portare avanti le nobili e antiche tradizioni marinaresche locali, saldamente radicate nell'identità della Comunità di La Maddalena.

Non ci resta che attendere l'approvazione del Bilancio di Previsione 2025 dell'Ente Parco per formalizzare gli impegni di spesa in favore dei vincitori che propongono un ricco calendario di appuntamenti che, attraverso la formazione, l'educazione ambientale, la cultura, l'arte, la musica e lo sport, ci portano a riflettere sull'inestimabile valore dell'Ambiente e sulla vivacità culturale e sociale della comunità che nel Parco vive.