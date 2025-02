Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena

Il Parco incontra gli studenti e le studentesse dell'Istituto di Istruzione Superiore G. Garibaldi di La Maddalena

(La Maddalena, 28 Feb 25) I rappresentanti dell'Istituto di Istruzione Superiore Giuseppe Garibaldi di La Maddalena hanno richiesto all'Ente Parco di organizzare una attività divulgativa per conoscere le attività svolte dall'amministrazione e avere spunti utili per il loro futuro lavorativo.

Con grande piacere l'Ente si è messo a disposizione nella mattina del 28/02/2025 con alcuni interventi mirati a presentare "L'oro dell'Arcipelago" ovvero l'insieme delle bellezze naturali, paesaggistiche e architettoniche del territorio.

Il Direttore Dr. Giulio Plastina ha presentato "I racconti del mare", facendo riflettere gli alunni sull'importanza di una gestione sostenibile del nostro ambiente e riportando l'esempio del Capodoglio "Romantica, il cui scheletro è esposto al CEA di Stagnali, spiaggiatasi con ben 22 Kg di plastica nello stomaco.

Presente anche l'Ufficio Ambiente con la Dott.ssa biologa Antonella Gaio, che ha parlato dei "Piccoli animali delle isole" di La Maddalena con audio, fotografie e puntuali spiegazioni che hanno catturato l'attenzione dei ragazzi/e, e la Dott.ssa forestale Paola Brundu che ha effettuato un intervento dal titolo: "La gestione dei boschi, delle specie vegetali aliene e degli incendi boschivi nel Parco Nazionale", illustrando le caratteristiche della nostra macchia mediterranea, con un excursus sulla flora aliena e aliena/invasiva, sul piano quinquennale di abbattimento degli ibridi di cinghiale e sul Piano Antincendi boschivi.

A seguire è intervenuta la Dott.ssa Emanuela Rio dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Parco che ha parlato dei profili professionali individuati dalla Legge per lavorare nella Comunicazione Istituzionale e delle attività che l'Ente realizza nell'ambito della comunicazione.

Infine, la Guida Ambientale Escursionistica Giuliano Gaio ha presentato le "Fortificazioni dell'Arcipelago", illustrandone la storia e il valore aggiunto che queste strutture architettoniche danno al territorio, in termini di ritorno di immagine e di possibilità di sbocchi lavorativi nell'ottica di una fruizione sostenibile.

Ci auguriamo un giorno di essere affiancati nel nostro lavoro da questi giovani studenti e studentesse che, dai confronti emersi, hanno anche lanciato l'idea di creare una Consulta giovanile che collabori efficacemente con l'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena con idee e discussioni su tematiche particolari.