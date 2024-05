Da Giovedì 23 a Venerdì 24 Maggio 2024

Per festeggiare la Giornata Mondiale delle api che si celebra il 20 maggio e la Giornata Europea dei Parchi che invece si festeggia il 24 maggio, il Dipartimento di Agraria l'Università degli Studi di Sassari incontrerà gli alunni delle scuole elementari e medie di La Maddalena i prossimi 23 e 24 maggio.

"In volo con le api" è il nome che abbiamo dato a questo progetto di divulgazione scientifica ed educazione ambientale che proponiamo alle alunne e agli alunni più piccoli di La Maddalena per conoscere il mondo delle api, oggi sempre più a rischio perché minacciate da pesticidi, monocolture, parassiti, malattie e cambiamenti climatici.

L'ONU ha designato il 20 maggio Giornata mondiale delle api, per riportare all'attenzione dei cittadini, dei media e dei decisori politici sull'importanza delle api e in generale di tutti gli impollinatori, api, vespe, farfalle, coccinelle, ragni, rettili, uccelli, finanche mammiferi, per la sicurezza alimentare, la sussistenza di centinaia di milioni di persone e per il funzionamento degli ecosistemi e la conservazione degli habitat.

Anche il Ministero dell'Ambiente ha emanato apposita direttiva sulla biodiversità dedicata agli insetti impollinatori, riuscendo a coinvolgere i Parchi nazionali in tante attività, dai monitoraggi sui Lepidotteri notturni e diurni alla gestione sostenibile degli apiari e allo studio di api, sirfidi e bombi. E anche il Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, con il Dipartimento di Agraria dell'Università di Sassari, è coinvolto nel monitoraggio dei Lepidotteri diurni e notturni con il proprio personale.

Agli studenti e alle studentesse dell'Istituto comprensivo di via Carducci, Moneta e via La Fornace sarà offerto un laboratorio di interazione ludica e scientifica sugli insetti impollinatori, uno stand con materiale apistico e un'arnia da osservazione, libri e materiali da campo, tutte attività condotte dai ricercatori dell'Università che lavorano giornalmente sul campo.

Ci auguriamo che tutti gli alunni e le alunne possano comprendere l'importanza del ruolo dei Parchi Nazionali e delle aree protette per la tutela della biodiversità e possano comprendere l'importanza delle api e in generale di tutti gli impollinatori per il funzionamento degli ecosistemi e la loro conservazione.