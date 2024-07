(Portoferraio, 02 Lug 24) Il Parco Nazionale Arcipelago Toscano è completamente incluso nel Santuario Internazionale per la Protezione dei Mammiferi Marini Pelagos. Otto specie di cetacei - stenella, tursiope, delfino comune, zifio, grampo, globicefalo, capodoglio, e balenottera comune - vivono stabilmente nel Santuario, mentre la foca monaca può essere avvistata occasionalmente. Per far conoscere questo straordinario patrimonio naturale, oltre alle immersioni da fare con i diving, il Parco propone diverse esperienze in mare durante l'estate all'Isola d'Elba, a Pianosa ed a Capraia. Tra le novità di quest'anno:

- Whale Watching settimanale ogni lunedì estivo con una Guida Parco esperta in biologia marina.

- Escursioni in barca con snorkeling guidato con le Guide Sub Parco, grazie alla collaborazione con tre diving elbani: Diving in Elba di Portoferraio, Cavo Diving e Biodivers di Porto Azzurro.

- Trekking abbinato allo snorkeling: in collaborazione con 'Il Viottolo':

Ecco il programma

Whale Watching nel Santuario Pelagos Isola d'Elba

Ogni lunedì fino al 30 settembre, è possibile salire con una motobarca per andare a scoprire i cetacei che popolano il mare intorno alle isole toscane. La navigazione lungo la costa sud-est dell'Elba sarà accompagnata da una biologa marina e Guida Parco, che arricchirà l'esperienza con le sue conoscenze.

- Ritrovo: ore 9:30 presso il porto di Marina di Campo, motobarca Mickey Mouse.

- Durata: 5 ore e 30 minuti.

- Costo: € 50 per adulti, € 30 per bambini dai 5 ai 12 anni (incluso pranzo a bordo).

- Età minima: 5 anni. - Animali non ammessi.

Snorkeling guidato in barca ELBA

Per le escursioni in barca con snorkeling guidato con le Guide Sub Parco, grazie alla collaborazione con tre diving elbani: Diving in Elba di Portoferraio, Cavo Diving e Biodivers di Porto Azzurro Le date delle attività di snorkeling guidato sono le seguenti:

- 5 luglio - Reale, ore 15:15

- 11 luglio - Cavo, ore 14:45

- 18 luglio - Cavo, ore 14:45

- 25 luglio - Cavo, ore 14:45

- 2 agosto - Reale, ore 15:15

- 9 agosto - Portoferraio, ore 16:45

- 23 agosto - Reale, ore 15:15

- 6 settembre - Portoferraio, ore 16:45

Le guide del Parco, formate specificamente per valorizzare l'ambiente sottomarino, partecipano a progetti di monitoraggio in collaborazione con università e istituzioni. L'esperienza è aperta a chiunque abbia una buona acquaticità, con la sicurezza garantita dalla presenza di una barca di appoggio e personale esperto.

Trekking e snorkeling

Per il trekking abbinato allo snorkeling: in collaborazione con 'Il Viottolo', le date previste sono il 31 luglio e il 21 agosto: si unisce il piacere di un trekking all'ombra e di un tuffo in una spiaggia poco frequentata Dalla spiaggia della Guardiola si segue un sentiero costiero immerso nella macchia mediterranea e all'ombra di una lecceta che lascia intravedere il mare. In circa 45 minuti si raggiunge la piccola spiaggia di Porticciolo per fare snorkeling con la Guida Parco. Ritorno sul medesimo percorso. Ritrovo ore 10:00 spiaggia di Campo all'Aia – Durata: 3 ore – Difficoltà: facile – Su prenotazione, € 20. Attrezzatura a cura dei partecipanti, noleggio disponibile su richiesta. Età minima 14 anni, massimo 8 partecipanti.

Pianosa: Snorkeling

Pinne, maschera e boccaglio per osservare la flora e la fauna marina lungo un tratto di costa ricco di biodiversità. Adatto a piccoli gruppi di visitatori che potranno ammirare un ambiente marino integro come solo un'area protetta può garantire. I minori devono essere accompagnati da un adulto e devono avere una buona acquaticità e saper usare l'attrezzatura.

- Durata: 1 ora e 30 minuti (50 minuti in acqua)

- Lunghezza: circa 1 km

- Costo: € 15

- Età minima: 14 anni

Capraia: Snorkeling per Adulti

Per chi si trova all'Isola di Capraia ogni giovedì alle 17:00, snorkeling lungo la costa di Capraia per esplorare habitat e organismi marini straordinari. L'attività, che si svolge tra rocce vulcaniche e fondali sabbiosi, offre un'opportunità unica per ammirare la biodiversità marina.

- Ritrovo: ore 17:00 presso CEA La Salata (porto)

- Durata: 1 ora e 30 minuti

- Difficoltà: facile

- Costo: € 30

- Età minima: 14 anni (minori accompagnati)

Per ogni informazione e prenotazioni si può contattare Info Park, tel. 0565 908231, info@parcoarcipelago.info. o direttamente online a questo link https://www.parcoarcipelago.info/calendario/ scegliendo l'attività e la data di interesse.