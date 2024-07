Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Festival "La natura al Centro"

(Portoferraio, 22 Lug 24) Proseguono gli appuntamenti del Festival "La natura al Centro". Il prossimo sarà una conferenza di Leonardo Forbicioni, curatore del Museo naturalistico NAT-LAB, e Vice Presidente della World Biodiversity Association, sui risultati delle ricerche nel nostro territorio; il monitoraggio di vari gruppi di insetti - farfalle, api, sirfidi, falene - che contribuiscono a svolgere funzioni di impollinatori negli ecosistemi risultando fondamentali per la conservazione della biodiversità, la base della nostra esistenza. Una Guida Parco proporrà attività ai bambini sullo stesso tema. Al termine piccola degustazione. Ritrovo: ore 21, Forte Inglese, Portoferraio. Partecipazione libera

L'evento rientra nelle iniziative del Festival "La Natura al Centro", che si svolge fino a settembre sull'isole d'Elba, Capraia e Giglio, per condividere con i cittadini alcune azioni messe in campo dal Parco in termini di conservazione della Natura

Il Festival propone conferenze, passeggiate e laboratori per incontrare gli esperti che studiano la Natura dell'area protetta nell'Arcipelago Toscano

I prossimi incontri della manifestazione

ISOLA D'ELBA

VENERDI' 23 AGOSTO

Le nidificazioni delle tartarughe Caretta caretta nella Toscana settentrionale

Un incontro con l'esperto Marco A.L. Zuffi (Università di Pisa), insieme ai volontari di Legambiente Arcipelago impegnati nella tutela dei nidi, per approfondire la conoscenza di uno tra i più antichi rettili viventi e per parlare di come possiamo accoglierlo al meglio sulle nostre spiagge, a partire dalla scelta di una corretta illuminazione dei litorali e di gestione delle spiagge. Sarà presente una Guida Parco che intratterrà i bambini con un'attività a loro dedicata. Al termine dell'incontro è prevista una piccola degustazione.

Ritrovo: ore 18 Stabilimento Pino Solitario, Fetovaia.

Durata: 2 ore - Partecipazione libera.

DOMENICA 15 SETTEMBRE

Trekking sul Monte Serra e osservazione dei rapaci

Breve percorso ad anello dalla località Aia di Cacio. Camminando sul fianco sud orientale del Monte Serra, fino alla sommità, si raggiunge uno dei punti più panoramici dell'isola da cui potremo osservare, anche grazie alla presenza dell'esperto, i rapaci in migrazione verso sud: potremmo avvistare il passaggio di falchi pecchiaioli, di falchi di palude e di sparvieri. Presenti tutto l'anno, invece, si possono avvistare il gheppio e il falco pellegrino, che nidificano nelle vicine scogliere.

Ritrovo: ore 10:00, Aia di Cacio

Durata: 3 ore - Difficoltà: facile.

Su prenotazione, € 8; ridotto 5-12 anni € 4, gratuito 0-4 anni.

ISOLA DI CAPRAIA

VENERDI' 6 SETTEMBRE

La Foca monaca nell'Arcipelago Toscano: passato e presente

Un incontro con le ricercatrici dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), Giulia Mo e Sabrina Agnesi, per scoprire le caratteristiche di questo raro mammifero marino.

Tutti gli eventi sono gratuiti ma è bene prenotare. Per ogni informazione e prenotazione si può contattare Info Park, tel. 0565 908231, info@parcoarcipelago.info