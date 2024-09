tra Parco Nazionale Arcipelago Toscano e Comando Carabinieri per la Tutela della Biodiversità

(Portoferraio, 02 Set 24) È stata siglata il 30 agosto 2024, presso la storica sede del Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Follonica, la Convenzione per la gestione coordinata della Riserva Naturale Statale dell'isola di Montecristo tra il Presidente del Parco Nazionale dott. Giampiero Sammuri e il Comandante del Comando Carabinieri per la Tutela della Biodiversità Gen. D. Antonio Danilo Mostacchi, valida per il triennio 2024-2026. Dopo 5 anni di proficua collaborazione, si rinnova questa stretta sinergia fra le due amministrazioni che hanno compiti e funzioni di gestione delle aree protette, di conservazione della natura e di salvaguardia dei fragili ed unici habitat delle isole toscane, valorizzando al contempo la fruizione consapevole del patrimonio naturalistico tutelato.

Questo accordo tra Parco e Arma dei Carabinieri è fondamentale per la tutela, la conservazione e la fruizione dell'Isola più delicata dell'Arcipelago Toscano: riconosciuta Riserva Naturale dal 1971 e Riserva Naturale Biogenetica diplomata dal consiglio d'Europa dal 1988, inserita nella Riserva MAB UNESCO Isole di Toscana dal 2003. Un modello di sinergia tra istituzioni, volto a garantire una gestione sostenibile e partecipata delle risorse naturali del territorio, nel rispetto delle normative vigenti e degli obiettivi comuni di tutela ambientale

La convenzione disciplina lo svolgimento delle attività di: fruizione, divulgazione ed educazione ambientale, monitoraggio e ricerca scientifica, promozione del patrimonio storico-culturale, attuazione di programmi di ripristino e conservazione degli ecosistemi terrestri e marini e delle specie animali e vegetali, realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e adeguamento delle strutture, impianti e infrastrutture funzionali alla gestione e alla fruizione. Inoltre, stabilisce un contributo economico annuale da parte dell'Ente Parco a favore del Reparto Carabinieri Biodiversità di Follonica, per sostenere le attività di tutela e conservazione dell'ambiente.