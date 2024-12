Parco Nazionale Arcipelago Toscano

A Gennaio il consueto resoconto annuale

(Portoferraio, 20 Dic 24) Le Giornate della trasparenza sono un'occasione per informare sul Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e sul Piano e la Relazione della Performance, tutti i soggetti a vario titolo interessati e coinvolti, i cosiddetti stakeholder.

Rappresentano un momento di condivisione di buone pratiche, di esperienze, del 'clima' lavorativo e del livello dell'organizzazione del lavoro, nonché dello stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione.

L'Ente Parco ha deciso di rinviare a gennaio 2025 il consueto appuntamento di fine anno della giornata della trasparenza. L'incontro sarà organizzato insieme al Forum annuale per Carta Europea per lo sviluppo sostenibile (CETS). Sarà comunicata più avanti la data prescelta.

Ad ogni modo, con questa informativa, l'Ente intende sottolineare sia l'assenza di eventi corruttivi rilevati dagli organi di controllo che di procedimenti sanzionatori in corso a suo carico, ma anche l'impegno espresso per pagare nei tempi previsti i suoi fornitori e per rendersi disponibile a interloquire con gli stakeholder per confronti o chiarimenti, con incontri specifici, comunicazioni sul sito istituzionale www.islepark.it, sui canali social, via email o telefonicamente e con report e pubblicazioni nella sezione Amministrazione trasparente.

Come trovare gli atti dell'Ente

L'Ente Parco, ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, colloca in evidenza sulla home page del sito istituzionale www.islepark.it la sezione Albo Pretorio online.

All'interno si può scegliere se consultare:

la sezione "Albo pretorio" che contiene atti e avvisi approvati negli ultimi 15 giorni;

la sezione "Consultazione atti deliberativi" dove si possono vedere e scaricare tutti gli atti del Direttore e le Delibere del Consiglio Direttivo, dal 2016 in poi, dando la possibilità a chiunque di ricercare per anno e per contenuto l'atto che interessa.

Le statistiche di consultazione 2024 di queste due sezioni (al 17 dicembre 24) sono in crescita, dunque, il servizio è stato apprezzato:

- Accessi alla sezione "Amministrazione Trasparente": 16240 (4778 accessi unici).

- Consultazione delibere: 5452 accessi (649 unici).

- Albo Pretorio: 85647 accessi (7666 unici).

All'interno della sezione del sito "Albo pretorio" ci sono queste altre voci:

Pagamenti On Line, che rinvia la portale di pago Pa

Trasparenza, valutazione e merito che conduce alla sezione "Amministrazione trasparente" contenente dati e documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria

Istanze on Line, sezione che sarà attivata a breve per consentire ai cittadini e ai professionisti di richiedere ed ottenere online le proprie pratiche. Prima dell'avvio sarà data adeguata informativa e formazione per apprendere questa nuova modalità digitale.

Ricordiamo come il cittadino possa avvalersi anche dello strumento dell'accesso civico e dell'accesso civico generalizzato per richiedere all'Ente documenti di interesse. Nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente sono disponibili modalità e moduli per le richieste e registro semestrale delle richieste di accesso evase. Raggiungibili da qui:

https://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=n1201416&NodoSel=76

Il monitoraggio annuale dell'OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) sulle pubblicazioni obbligatorie in trasparenza, effettuato alla data del 30 novembre, ha dato un esito positivo con un tasso di completezza molto buono (su 53 voci di pubblicazioni monitorate dall'OIV, 51 sono complete al 100%, due tra il 67% e il 99%)

Le sedute con il Collegio dei Revisori dei Conti e le certificazioni dell'OIV hanno accompagnato e validato la legittimità di tutti gli strumenti di pianificazione fondamentali per l'Ente che si elencano di seguito con il link diretto alla loro consultazione:

Piano della Performance

https://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=n1201416&IdDelibere=18836

PIAO ( Piano Integrato di Attività e Organizzazione)

https://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=n1201416&IdDelibere=18837

Aggiornamento PIAO

https://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=n1201416&IdDelibere=20192

Rendiconto dell'Esercizio Finanziario 2023

https://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=n1201416&IdDelibere=19174

Bilancio di Previsione dell'esercizio Finanziario 2025

https://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=n1201416&IdDelibere=20065

Questi ultimi due approvati all'unanimità anche dalla Comunità del Parco

Le pubbliche amministrazioni sono sempre più chiamate a evolversi e ad adottare strumenti tecnologici capaci di migliorare anche la gestione della trasparenza. L'impegno dell'Ente per l'immediato futuro sarà migliorare la digitalizzazione delle istanze autorizzative e delle prenotazioni e dei pagamenti dei propri servizi turistici: migliorare la trasparenza e l'accesso alle informazioni è proprio lo scopo della digitalizzazione dei procedimenti.

Tra le altre cose l'Ente sta aggiornando il proprio sito istituzionale per renderlo più accessibile e usabile conformemente alle linee guida AGID per i siti delle P.A. (https://designers.italia.it/), in modo che tutti i cittadini possano fruire dei servizi digitali con facilità, senza discriminazioni.

Nel 2024 i dipendenti dell'Ente, di pari passo alle migliorie tecniche, hanno fatto formazione sulla digitalizzazione dei contratti pubblici, sulla trasparenza e l'anticorruzione, sulla cybersecurity, sull'accessibilità, sul Piano della transizione digitale, sull'etica e sul nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici in approvazione nel consiglio di dicembre.

Nell'ottica di condividere e rendere conto alla cittadinanza, durante il 2024 ci sono stati alcuni momenti di incontro e scambio. Eccone alcuni più significativi che hanno visto un'attenta e bella partecipazione.

"Assemblea Consultiva Permanente della Riserva della Biosfera Isole di Toscana del 2024"

14 marzo, nella sede del Parco Nazionale Arcipelago Toscano si è svolta, con una bella partecipazione, la seconda Assemblea Consultiva Permanente della Riserva della Biosfera Isole di Toscana. Un evento annuale, per promuovere un dialogo costruttivo e propositivo tra gli stakeholder chiave, impegnati nello sviluppo sostenibile del territorio, e per favorire la consultazione, la partecipazione e la rappresentanza dei diversi attori pubblici e privati della Riserva. Gli interventi durante l'assemblea hanno evidenziato l'importanza di integrare strategie per la conservazione delle risorse naturali con obiettivi di crescita economica, sociale, con la ricerca e l'educazione ambientale.

Leggi tutto qui:

https://www.islepark.it/il-parco-informa/news/2053-successo-dell-assemblea-consultiva-permanente-della-riserva-della-biosfera-isole-di-toscana-del-2024

27 marzo "Workshop sulla Grande Traversata Elbana"

Un incontro di confronto sulla sentieristica elbana e in particolare sulla Grande Traversata Elbana organizzato all'Enfola da Legambiente e Parco Nazionale Arcipelago Toscano per concordare azioni concrete per la valorizzazione e la promozione che è stato partecipato, intenso e molto produttivo. Durante l'evento sono state esplorate le iniziative esistenti e sono state poste le basi per lo sviluppo del cammino elbano come una nuova spina dorsale dell'offerta turistica dell'Isola d'Elba

Leggi tutto qui:

https://www.islepark.it/il-parco-informa/news/2055-partecipazione,-impegni-e-proposte-al-secondo-workshop-sulla-grande-traversata-elbana

17 aprile "Presentazione pubblica agli stakeholder dello studio di fattibilità sulla eradicazione degli ungulati all'Isola d'Elba". Uno studio commissionato dall'Ente Parco, fortemente voluto e finanziato dal Parco e dal Comune di Marciana che ne ha sostenuto parte dei costi con i fondi della Gestione associata turismo sostenibile.

Leggi tutto qui per una sintesi dello studio e in allegato il documento completo

https://www.islepark.it/il-parco-informa/news/2062-studio-di-fattibilit%C3%A0-eradicazione-ungulati-isola-d-elba

29 novembre "Inaugurazione pubblica della Scuola di Marciana" alla presenza del Sindaco del Comune Simone Barbi, del Presidente del Parco Giampiero Sammuri, della Vicepreside della Scuola e dei tecnici che hanno seguito l'intervento nelle diverse fasi procedurali, progettuali ed esecutive. I lavori di efficientamento per un investimento complessivo di circa € 400.000 €, sono stati finanziati del Ministero dell'Ambiente attraverso il Programma "Parchi per il Clima", dedicato alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici. Leggi tutto qui: https://www.islepark.it/il-parco-informa/news/2117-parchi-per-il-clima-conclusi-i-lavori-di-efficientamento-della-scuola-di-marciana

Si invitano i cittadini e gli stakeholder a rimanere aggiornati attraverso i canali ufficiali del parco: il sito web www.ilslepark.it, i canali social e i comunicati stampa e a partecipare attivamente con suggerimenti e proposte scrivendo a parco@islepark.it.

Si segnala che sul sito del parco sono disponibili i recapiti mail e telefonici, anche con i cellulari di servizio, dei dipendenti dell'Ente consultabili anche direttamente da questo link:

https://www.islepark.it/images/numeri_cell_servizio_PNAT-def.pdf

Nel rinviare al prossimo appuntamento a Gennaio per il consueto incontro pubblico per il rendiconto annuale dei dati e dei risultati 2024 e gli obiettivi 2025 si augurano serene festività natalizie.

