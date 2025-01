(Portoferraio, 24 Gen 25)

Come già annunciato nel comunicato del dicembre 2024 (https://www.islepark.it/2024/12/19/la-trasparenza-del-parco-nazionale-arcipelago-toscano/), l'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano ha deciso di rinviare a gennaio 2025 l'appuntamento di fine anno dedicato alla Giornata della Trasparenza. Questo incontro si svolgerà in concomitanza con il Forum annuale per la Carta Europea del Turismo Sostenibile nelle Aree Protette (CETS).

L'evento è programmato per il 29 gennaio 2025, dalle ore 14:30 alle 18:00, presso la sala riunioni del PNAT, in Loc. Enfola 16, a Portoferraio. Sarà un'importante occasione di confronto sui risultati raggiunti nel 2024 e dei nuovi programmi 2025 del PNAT, nonché sulle azioni intraprese in materia di trasparenza e comunicazione.

A seguire si terrà il Forum della CETS (Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle Aree Protette) dedicato al sistema di certificazione volontaria, promosso e coordinato dalla Federazione Europea dei Parchi EUROPARC, che consente alle aree protette di definire e attuare un piano di gestione per un turismo più responsabile e sostenibile. Il Forum rappresenta un'importante opportunità di dialogo tra cittadini, associazioni e operatori del territorio che hanno aderito alla certificazione.

In particolare, si parlerà dello stato di attuazione del Piano di Azione 2021-2025, frutto della collaborazione tra l'Ente Parco e 88 soggetti locali che hanno sottoscritto pubblicamente i loro impegni. Saranno inoltre discussi il rinnovo della certificazione e la preparazione del nuovo Piano di Azione 2026-2030.

Invitiamo tutti gli interessati a partecipare, sia in presenza che in collegamento remoto. Per ricevere il link di accesso, si prega di contattare: miarelli@islepark.it.

IL PROGRAMMA

14:30 - GIORNATA DELLA TRASPARENZA

Maurizio Burlando, Direttore PNAT Introduzione dei lavori

Giampiero Sammuri, Presidente PNAT I risultati conseguiti nel 2024 nelle attività condotte dal PNAT

Aurora Ciardelli, Ufficio Comunicazione PNAT Trasparenza e comunicazione: le azioni intraprese dal PNAT

ore 15:45 – FORUM CETS

Giovanna Amorosi, Ufficio Promozione PNAT Lo stato di attuazione della Fase I – monitoraggio Piano di Azione 2021-2025

interventi con presentazione progetti a cura di alcuni azionisti della CETS

Giacomo Montauti, Ufficio Promozione PNAT Lo stato di attuazione della Fase II

interventi con presentazione di alcune iniziative realizzate dagli aderenti alla CETS

Corrado Teofili, Federparchi – Sezione Italiana EUROPARC La sfida della Fase III

Luca Dalla Libera, Agenda 21 Il percorso per il rinnovo della certificazione e per la predisposizione del Piano 2026-2030

Conclusioni