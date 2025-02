(Portoferraio, 31 Gen 25)

Vivere il Parco 2025: tutto il programma delle attività 2025 con il Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Il programma completo delle attività del Parco Nazionale Arcipelago Toscano, raccolto nella consueta pubblicazione 'Vivere il Parco', è disponibile e scaricabile da oggi dalla home page del sito istituzionale www.islepark.it o direttamente da qui : https://www.islepark.it/attivita-ed-eventi-con-il-parco/

Un'anticipazione rispetto alla versione cartacea che da quest'anno sarà pubblicata in 4 lingue e sarà distribuita nelle prossime settimane presso gli Info Park e nei Centri Visite del PNAT.

Oltre al calendario degli eventi e alla mappa dei punti informativi e didattico-educativi presenti sulle isole, il catalogo offre una 'carta d'identità' del Parco e, nelle prime pagine, lo presenta spingendosi oltre i suoi confini fisici e istituzionali: richiama i temi dell'Agenda ONU 2030 e del Decennio delle Scienze Oceaniche; cita il Santuario Internazionale per i Mammiferi Marini 'Pelagos' in cui il Parco è inserito interamente; enumera gli impegni assunti dal Parco Nazionale nell'ambito della Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS) insieme alle 38 strutture ricettive che aderiscono alla Carta; celebra i valori della biodiversità tutelati da Green List IUCN. Il calendario contribuisce inoltre a diffondere i temi del programma Man and the Biosphere, proponendo esperienze di fruizione turistica in cui risulti valorizzato il rapporto virtuoso fra uomo e natura. Contenuti di alto valore e di respiro internazionale, che si declinano però in azioni concrete e in progetti tangibili realizzati sul territorio dell'Arcipelago Toscano.

I contenuti tematici

Tre sono i temi principali che si sviluppano attraverso le pagine del catalogo.

Il Festival "La Natura al centro"

La tutela della natura è certamente il core business del Parco Nazionale Arcipelago Toscano che ha attivato numerosi e significativi progetti di protezione, in modo coerente con la propria mission istituzionale che è quella di garantire la conservazione della biodiversità e di salvaguardare il patrimonio geologico e geo-minerario del territorio. Dando seguito alla programmazione già realizzata lo scorso anno, anche nel 2025 il catalogo prevede una serie di appuntamenti nell'ambito della rassegna 'La Natura al centro': insieme a tecnici ed esperti parleremo di specie alloctone marine e terrestri, ragni, impollinatori, cetacei, tartarughe, formiche e avifauna, anche mediante osservazioni sul campo.

La tutela del mare e la valorizzazione del Santuario 'Pelagos'

Il Parco Nazionale Arcipelago Toscano è totalmente inserito nel Santuario Internazionale per la Protezione dei Mammiferi Marini Pelagos. Per permettere la scoperta di questo straordinario patrimonio naturale il Parco propone, durante l'estate, diverse esperienze in mare. Le proposte di quest'anno, fra cui alcune novità: Whale Watching settimanale con Guida Parco esperta in biologia marina; in collaborazione con i diving e le Guide Sub Parco speciali escursioni in barca con snorkeling guidato. Alla scoperta del mare si potrà andare anche da terra, passeggiando lungo la Duna di Lacona per poi tuffarsi per esplorare il mare della costa sud. Diversi appuntamenti saranno dedicati al Seawatching - all'isola d'Elba, a Capraia e all'isola del Giglio - per apprezzare la straordinaria biodiversità marina dell'Arcipelago Toscano. La programmazione annuale sarà arricchita da altri eventi - esposizioni, conferenze e laboratori - che avranno come tema la biodiversità marina, con focus sui cetacei e in particolare sulle balene, o con serate dedicate alla visione di filmati sui fondali delle isole.

La fruizione turistica sostenibile dei contesti geologici, mineralogici e geominerari

L'isola d'Elba è stata definita 'un grandioso museo geo-mineralogico a cielo aperto'. Sull'isola sono state identificate quasi 250 specie minerali, il 5% di tutti i minerali scoperti sulla terra, con una media di specie minerali per km2 di 10-100 volte superiore a quella del resto dell'Italia e del mondo. Altrettanta ricchezza si ritrova sulle altre isole dell'Arcipelago - su Pianosa sedimentaria, su Capraia, l'antico vulcano o Giannutri, la mezzaluna di calcare. Prosegue l'impegno del Parco Nazionale che - in sinergia con Miniere di Calamita, Parco Minerario di Rio, MUM - Museo Mineralogico Luigi Celleri e diversi esperti provenienti dal mondo dell'Università e della ricerca - inserisce nel catalogo numerosi eventi di carattere geologico e mineralogico che propongono trekking tematici, geo-escursioni in barca, conferenze, laboratori a tema geologico per bambini.

Accanto a queste iniziative il Parco ripropone la programmazione già realizzata negli scorsi anni, attraverso:

Trekking, esperienze outdoor, laboratori, degustazioni, conferenze, escursioni in mare, per un totale di oltre 800 eventi distribuiti sulle sette isole dell'Arcipelago Toscano. È incrementato il numero delle escursioni serali estive che si avvarranno della presenza di diversi esperti: astrofili, che guideranno i partecipanti nella lettura della volta celeste; studiosi e ricercatori che aiuteranno a riflettere sull'importanza ecologica del buio, anche attraverso esperienze volte a migliorare la propriocezione dei partecipanti in situazioni di luminosità ridotta.

Più di 200 eventi dedicati a bambine e bambini che potranno divertirsi imparando con attività di educazione ambientale nei centri visita o laboratori di biologia marina realizzati direttamente sulle spiagge. Particolarmente affascinante sarà, per i più piccoli, l'ingresso nelle Case Parco di Rio e di Marciana all'Elba e nel CEA 'La Salata' di Capraia, che propongono laboratori resi più suggestivi dagli allestimenti multimediali (visori di realtà virtuale, tablet e maxischermi).

Pianosa, con la formula delle visite giornaliere, continuerà ad offrire escursioni in bus elettrico, carrozza o mountain bike, il trekking naturalistico e, per gli amanti del mare, il kayak e lo snorkeling. Il tour del borgo sarà arricchito dall'ingresso al Museo delle Scienze Geologiche e Archeologiche, alle Catacombe e alla Casa dell'Agronomo, impreziosita da un allestimento di grande valore, che consente un vero e proprio viaggio nella storia e nella straordinaria biodiversità dell'isola. È confermata, dopo il successo dello scorso anno, la possibilità di visitare l'interno di una delle diramazioni carcerarie, scoprendo così un'altra 'anima' dell'isola piatta: la visita prevede la sosta e l'ingresso nella diramazione "Agrippa", inaccessibile per anni dopo la dismissione della struttura penitenziaria. Fra le novità di quest'anno, trekking e visite guidate in aree di interesse archeologico, che consentiranno la visita guidata dei Bagni di Agrippa appena restaurati e di nuove aree di recente scavo.

Conferenze ed escursioni saranno dedicate alla valorizzazione delle emergenze culturali e archeologiche custodite nei confini del Parco: dalla visita alla Fortezza del Volterraio e alla Villa Romana delle Grotte all'Elba; passando per il trekking urbano nel borgo medievale di Marciana; fino alla visita alla Villa Domizia di Giannutri e al Mosaico del Labirinto. Fra le novità di quest'anno la possibilità di visitare l'area archeologica di Giannutri in orario serale - o di fare un trekking mattutino nelle ore più fresche - per chi soggiorna sull'isola o la raggiunge con la propria imbarcazione.

Escursionismo: prosegue l'impegno del Parco nella valorizzazione della imponente rete sentieristica delle isole. In primavera e in autunno è possibile camminare sui sentieri accompagnati dalla Guida Parco grazie ad un ricco calendario di appuntamenti. In particolare, l'attenzione del Parco si rivolge ai Cammini dell'Elba: la Grande Traversata Elbana e la Via dell'Essenza, interessate anche da nuove installazioni cartellonistiche: trekking che consentiranno di esplorare l'isola d'Elba percorrendo alcuni tratti della straordinaria dorsale o di una sorta di 'via costiera', con suggestive escursioni vista mare.

Si conferma anche l'offerta delle escursioni giornaliere grazie a speciali pacchetti che consentono di acquistare, in una sola formula, il passaggio marittimo e le escursioni con Guida Parco: oltre a Montecristo e Gorgona saranno disponibili in bassa stagione 'pacchetti' comprensivi di nave e servizio guidato anche per le isole di Pianosa e Giannutri, mentre la stessa formula permetterà di raggiungere e visitare, in estate, le isole di Capraia e Giglio.

Non mancheranno eventi a KM0, in collaborazione con i produttori delle isole, per valorizzare il patrimonio enogastronomico dell'Arcipelago.

Sarà possibile prenotare e acquistare digitalmente tutti i servizi del Parco: tutte le proposte presentate nel catalogo, infatti, saranno raccolte anche sul sito parcoarcipelago.info che consentirà di informarsi sulle attività disponibili e di collegarsi direttamente al portale di prenotazione di ogni evento.

Un'offerta multiforme, arricchita dalla collaborazione con il territorio - grazie alla disponibilità degli Enti Locali, degli stakeholder, del mondo associazionistico, degli esponenti della ricerca scientifica e culturale, dei produttori delle isole, delle Guide Parco - che consente di accedere in centinaia di modi e di occasioni diverse alla varietà naturale e culturale delle Isole Toscane, confermando le Aree Protette come luoghi ideali per esperienze di fruizione turistica responsabile e sostenibile.

Per informazioni si può contattare Info Park tel. 0565 908231 e-mail info@parcoarcipelago.info

L'orario dell'ufficio InfoPark:

- fino al 31 marzo lun-sab 9/15 e dom 9/13

- dal 1° aprile al 31 ottobre lun-dom 9/19.