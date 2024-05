Venerdì 24 Maggio 2024

Il 24 maggio, in occasione della Giornata Europea dei Parchi, si terrà un novo appuntamento del progetto "Biodiversità in volo" presso il Parco Nazionale dell'Asinara (Sassari). Si tratta di una visita guidata alla scoperta dell'isola con particolare attenzione all'avifauna, alla ricerca delle tracce dell'uomo e la storia, per comprendere il delicato equilibrio del mondo marino con i suoi organismi, gli animali selvatici e domestici inselvatichiti e le loro tracce; per avvistare gli uccelli acquatici, mufloni, cavalli e asini tipici dell'Asinara.

Biodiversità in volo è un progetto promosso da Federparchi e Fondazione UNA con le aree naturali protette con l'obiettivo di una più efficace tutela dell'avifauna e del contrasto al bracconaggio.