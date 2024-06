Come è normale per i giovani nibbi reali durante i primi anni di vita, anche gli esemplari liberati nel Parco Nazionale dell'Aspromonte nel luglio 2023 stanno effettuando movimenti erratici che li portano ad esplorare vaste aree dell'Italia meridionale e non solo.

Quattro giovani (Charlie, Sergio, Flo e Dora) si sono mostrati più affezionati al sito di rilascio mentre quattro sono dei veri giramondo (Andrea, Balù, Heidi e Julia).

Charlie è rimasto nei pressi dell'area di rilascio sino alla primavera 2024, quando si è spostato verso nord e ha raggiunto il crotonese, nel versante ionico della Calabria. Dal rilascio a fine maggio 2024 ha percorso un totale di 4.028 km.

Anche Sergio è rimasto in Calabria meridionale sino alla primavera 2024 per poi risalire la Penisola, attraversare la Basilicata e spingersi fino alla Puglia, alla Campania e all'Abruzzo. Quindi, tornando verso sud si è insediato in Basilicata, in provincia di Matera. Sinora ha percorso 5.583 km.

Flo ha trascorso l'inverno tra la Calabria meridionale e la Sicilia (compiendo due viaggi di andata e ritorno). In primavera ha raggiunto la Basilicata, ha effettuato spostamenti sino alla Puglia, al Molise e all'Abruzzo per poi tornare in Basilicata e fermarsi in provincia di Matera. Ha percorso un totale di 7.246 km.

Dora era rimasta nei pressi dell'area di rilascio per tutto l'inverno ma, purtroppo, è morta il 10 marzo 2024 annegata in un bacino artificiale per irrigazione con pareti in cemento verticali. Queste strutture, se non dotate di un qualche semplice accorgimento (come uno scivolo in legno o in ferro), risultano delle trappole mortali per gli uccelli ed i mammiferi che vanno ad abbeverarsi. Dora aveva percorso, dal suo rilascio, 1.765 km.

Gli spostamenti dei nibbi reali liberati nel luglio 2023.

Andrea, Balù, Heidi e Julia hanno tutti trascorso il periodo invernale in Sicilia e in primavera hanno risalito la Penisola.

Andrea ha effettuato voli esplorativi in Basilicata, Puglia, Molise e Campania e dal mese di maggio 2024 è localizzato in Basilicata, in provincia di Matera. Dal suo rilascio in avanti ha percorso un totale di ben 9.814 km. Balù si è fermato subito in Basilicata, in provincia di Matera. Ha percorso un totale di 7.099 km.

Heidi è passata per Basilicata, Puglia, Campania, Molise e Abruzzo ed ha proseguito sino a raggiungere le Marche (provincia di Pesaro e Urbino). Poi è rapidamente tornata verso sud e si è fermata nel Parco Nazionale del Gargano, in Puglia. Dal momento di rilascio in poi ha percorso un totale di 7.917 km.

Julia è giunta sino alla Puglia ma si è poi spostata in Basilicata meridionale. Qui, nel Parco della Murgia Materana, Julia ha frequentato anche il carnaio per rapaci che è stato utilizzato nell'ambito del progetto LIFE Egyptian vulture e che ora l'Associazione CERM gestisce soprattutto per supportare le specie capovaccaio e nibbio reale. Julia ha percorso un totale di 5.638 km.

A distanza di 10 mesi dalla liberazione il tasso di sopravvivenza risulta molto elevato, pari all'87,5%.