(Santo Stefano Aspromonte, 28 Feb 25) Il 26 marzo 2025 si terrà a Roma il simposio "La prevenzione del rischio di elettrocuzione dell'avifauna" organizzato da E-Distribuzione nell'ambito del progetto LIFE MILVUS.

L'evento farà il punto sull'impatto che l'elettrocuzione determina sulla conservazione di specie minacciate, presenterà esperienze virtuose sviluppate in Italia e in altri paesi europei per mitigare il fenomeno e sarà un'occasione per discutere su possibili misure da adottare per intensificare gli sforzi di conoscenza e prevenzione in Italia.

Il simposio è rivolto, in particolare, a stakeholder che hanno un ruolo di rilievo nella conservazione della biodiversità (quali Ministero dell'Ambiente, enti gestori di aree protette e aree Natura 2000, mondo scientifico e conservazionista, società civile) e nella distribuzione dell'energia elettrica.

Programma dell'evento e link per compilare la scheda di iscrizione (obbligatoria) saranno disponibili a breve nel sito del progetto www.lifemilvusproject.it