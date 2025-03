(Santo Stefano Aspromonte, 25 Mar 25) Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha ufficializzato la proroga dell'incarico dell'architetto Renato Carullo come Commissario Straordinario dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte.

L'architetto Carullo, già nominato con il decreto n. 46 del 6 febbraio 2024, prorogato con decreto n. 277 del 5 agosto 2024, continuerà a guidare l'ente per altri 6 mesi a decorrere dal 6 febbraio 2025.

Prosegue dunque il lavoro di Carullo per la valorizzazione e la tutela del Parco dell'Aspromonte, patrimonio di straordinario interesse naturalistico.