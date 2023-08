Mercoledì 9 Agosto 2023

AVVISO

Per mancata autorizzazione da parte del Comune di Samo relativa all'ordinanza sulla peste suina anche nel territorio delle Cascate Forgiarelle, nostro malgrado dobbiamo modificare l'itinerario.

Si avvisano gli iscritti che lo stesso giorno è stata programmata l'escursione presso le Cascate MUNDU e GALASIA nel territorio di Molochio.Confidiamo nella Vs comprensione e nell'amore per l'Aspromonte che ci accomuna.