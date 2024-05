Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

(Vallo della Lucania, 31 Mag 24) Finalmente si darà avvio alla realizzazione del campo ormeggio nella Baia di Ogliastro marina che ci consentirà di proteggere i fondali ed in particolare il poseidoneto che è tra quelli più importanti del Mediterraneo.

Il progetto prevede anche la realizzazione di un pontile che permetterà ai diportisti di accedere alla spiaggia e fruire delle strutture della zona.

Giunge così a conclusione un iter durato qualche anno, che ha visto la rimozione nella stessa Baia di Ogliastro di un'infinità di gavitelli agganciati a "corpi morti" non compatibili con l'ambiente.

L'utilizzo dei campi boe è una soluzione semplice che permette al diportista di stare in rada facilitandogli le operazioni di ormeggio; sono stati studiati per la salvaguardia di fondali ricchi di vegetazione marina, dove l'uso dell'ancora può rovinare il fondale e infatti sono utilizzati soprattutto nelle aree marine protette.

Sono veramente soddisfatto, dichiara il Presidente Giuseppe Coccorullo, e per questo voglio ringraziare il Direttore e gli uffici dell'Ente per l'ottimo lavoro svolto, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e la Capitaneria di Porto per la sensibilità dimostrata.