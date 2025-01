Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Scadenza presentazione domande 18 febbraio 2025 ore 14.00

(Vallo della Lucania, 14 Gen 25) Si informano gli interessati che in data 18 dicembre 2024 è stato pubblicato il bando per la selezione di operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale. L'Ente Parco ha avuto l'approvazione del progetto denominato Tuteliamo La Biodiversità 2024-Settore Patrimonio ambientale e riqualificazione urbana per un totale di n.12 posti.

Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all'indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it accessibile con SPID dove, attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto per il quale candidarsi.

Anche quest'anno, per facilitare la partecipazione dei giovani e, più in generale, per avvicinarli al mondo del servizio civile, è disponibile il sito dedicato www.scelgoilserviziocivile.gov.it ed il sito www.cooperativailsentiero.it dove è possibile acquisire tutte le informazioni per compiere la scelta migliore.

