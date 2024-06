Al via i corsi di snorkeling scientifico a cura del Centro di Educazione Ambientale del Parco

Snorkeling o attività scientifica? Con il SeaTrek, progetto educativo ideato, realizzato e condotto dai professionisti del Centro di Educazione Ambientale del Parco delle Cinque Terre (CEA), si può praticare entrambi in un'unica soluzione.

A partire dal 27 giugno, torna l'appuntamento con lo snorkeling scientifico nell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre, con corsi rivolti a bambini, ragazzi e adulti, a cura del CEA.

La formula è stimolante perché lo snorkeling (osservazione del fondale dalla superficie con pinne, maschera e snorkel - il tubo con boccaglio) si incontra con la biologia marina, dando vita ad un'esperienza divertente e formativa da più punti di vista. Un modo immersivo per studiare, comprendere e vivere il mare condividendo la voglia di proteggere il patrimonio sommerso custodito nelle Cinque Terre.

I corsi, rivolti ai ragazzi dai 9 ai 17 anni, sono articolati in livelli crescenti di conoscenze e sono caratterizzati dall'uso di strumentazioni per la ricerca in biologia marina, sia in acqua, sia in laboratorio: la metodologia collaudata dagli operatori del CEA consente, fin da piccoli, di padroneggiare le attrezzature; acquisire le tecniche di rilevamento di specie chiave dell'ecosistema marino e le norme di comportamento da seguire in mare, in un contesto di condivisione col gruppo, direttamente a contatto con la bellezza, espressione della ricchezza di biodiversità della nostra area marina. Anche quest'anno non mancheranno gli appuntamenti con la Citizen science rivolti agli adulti.

I PERCORSI PER FASCE DI ETA'

9-13 anni Corsi Discovery, Advanced 2.0 e Andvanced 3.1 SYS e 3.2 UBS (SeaYoungScientist, UnderwaterBioScientist)

14-17 anni Marine Biologist Project – SeniorMarineScientist

Adulti Citizen Science

IL CALENDARIO

DISCOVERY 19-20 giugno a Monterosso, 17-18 luglio a Levanto

ADVANCED 2.0 27-28 giugno a Vernazza

ADVANCED 3.1 SYS 1-2-3 luglio a Monterosso

ADVANCED 3.2 UBS 8-9-10 luglio itinerante

SENIOR MARINE SCIENTIST 5,6,7 agosto itinerante

ADULTI CITIZEN SCIENCE 20 luglio-24 agosto itinerante

NIGHT SEATREK 20 luglio a Monterosso

I CORSI PREVEDONO

Mute da snorkeling professionali fornite dal CEA (fino al livello ADVANCED 3.2)

Manuali e guide subacquee impermeabili per il riconoscimento delle specie

Materiali scientifici per rilevamento/campionamento e fotocamere subacquee

Minibattello di appoggio e sicurezza in ogni uscita

Attestato finale del corso

INFO

E' previsto un contributo per corso da 20 a 40 euro (secondo il livello). Gratuito per i residenti dei Comuni di Riomaggiore, Vernazza e Monterosso al mare.

Per info chiamare il numero 370/3157790 per prenotazioni scrivere a cea@parconazionale5terre.it

I MODULI per l'iscrizione in allegato, presso gli info point del Parco Nazionale delle Cinque Terre o al seguente link http://www.parconazionale5terre.it/edu.php