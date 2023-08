Ad agosto torna lo snorkeling tra le esperienze in calendario alla scoperta del Parco e dell'Area Marina con guide esperte tra i servizi della Cinque Terre Card.

(Sede Parco Cinque Terre, 31 Lug 23) Turismo attivo nel Parco Cinque Terre al ritmo delle stagioni. Continua anche ad Agosto l'appuntamento con lo snorkeling tra le esperienze del Cinque Terre Walking Park, calendario di escursioni e visite nell'area protetta con guide esperte. Con la guida degli esperti del CEA, al refrigerio del mare si unirà la meraviglia dei fondali e dei preziosi animali che popolano l'Area Marina e desua fauna.

Non mancheranno come sempre il trekking sui sentieri alti, attraverso insediamenti antichi, santuari e paesaggi terrazzati; e ancora, pedalate al tramonto e visite in cantina anche al tramonto. Da non perdere anche il plogging, attività che abbina la raccolta dei rifiuti, allo sport in natura, offrendo un'occasione di riflessione sulle abitudini quotidiane che impattano maggiormente sull'ambiente, organizzato in collaborazione con Acam Ambiente Iren.

La partenza è sempre presso uno dei Centri Accoglienza del Parco situati nelle stazioni ferroviarie dei borghi delle Cinque Terre, ad eccezione delle escursioni previste nella zona di Tramonti.

Le iniziative del Cinque Terre Walking Park sono comprese tra i servizi offerti dalla Carta servizi Cinque Terre Card (sia treno che trekking) (salvo diversa indicazione di gratuità riportata nel calendario)

Info & prenotazione obbligatoria: visiteguidate@ati5terre.it - Tel. +39 0187/743500 www.parconazionale5terre.it