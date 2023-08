Sabato 12 agosto 2023, ore 17, l’Associazione Montenero, organizza il concerto jazz Montenero Blues Night #5 Fast Frank & the Hot Shout Blues con Dario Lombardo e Andrea Scagliarini

(Riomaggiore, 08 Ago 23) Torna nel cuore dell'estate l'appuntamento con i concerti organizzati dall'Associazione Montenero, realtà indipendente e volontaristica che da dieci anni si occupa di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale e ambientale e la qualità della vita nel territorio della collina di Montenero, attraverso arte e cultura, attività di manutenzione e pulizia, costruzione di reti e comunità.

Il connubio tra l'ottima musica, con un forte carattere blues e jazz, la cornice paesaggistica unica e i sapori del territorio, crea emozioni straordinarie per tutti i partecipanti alle iniziative che l'Associazione periodicamente propone.

Montenero Blues Night #5

Fast Frank & the Hot Shout Blues con Dario Lombardo e Andrea Scagliarini

Quinto anno di imperdibili concerti blues a Montenero. Sul grande prato del Santuario sbarcano Fast Frank and the Hot Shout Blues, formazione costituita nel 2000 reclutando alcuni tra i migliori strumentisti della scena jazz e blues del Nord-Ovest: ne è il leader Franco "Fast Frank" Cersosimo, chitarrista e cantante protagonista del nuovo blues Made in Italy, con uno stile radicato nella musica dei maestri del Chicago Blues. Sulle rive del Lago Michigan si è esibito a fianco di assi come Breezy Rodio, Linsey Alexander, Rockin' Johnny, Rick Kreher (Muddy Waters band) e Dave Potter; mettendo a disposizione il proprio solido supporto artistico, logistico e musicale, ha organizzato applauditi tour italiani di grandi nomi, tra i quali i chicagoani Steve Arvey, Rob Stone e Jon McDonald, Kellie Rucker, il newyorkese Jake Walker, l'olandese Hein "Little Boogie Boy" Meijer e il londinese Big Joe Louis. Completano il gruppo Gianluca Martini al basso e Paolo Narbona alla batteria.

L'esibizione di Fast Frank and the Hot Shout Blues è preceduta – e arricchita in un grande finale – dal duo Andrea Scagliarini e Dario Lombardo, già noti e apprezzati dal pubblico di Montenero. Suonando insieme quasi ininterrottamente dal 1979, rappresentano una delle collaborazioni più longeve del blues italiano, con una conoscenza dei linguaggi affinata attraverso le rispettive esperienze musicali con artisti quali Phil Guy, John Primer, Sonny Rhodes o le cantanti Delores Scott e Deitra Farr e grazie a esplorazioni dei terreni e dei suoni attraverso i colori e le sonorità del blues contemporaneo.

In occasione della serata, vengono esposti inediti acquerelli realizzati da Carla Suppo.

Dopo il successo dello scorso anno, è confermata la presenza della Cantina Cinque Terre – Agricoltura di Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza e Monterosso Società Agricola Cooperativa, che affianca l'evento musicale con una degustazione di vini e stuzzichini. Molto nota anche al di fuori del territorio per la qualità dei suoi prodotti, la Cantina propone degustazioni in diverse formule.

Il concerto è a ingresso libero e gratuito.

La degustazione è facoltativa.

L'iniziativa ha ricevuto il Patrocinio del Parco Nazionale delle Cinque Terre.

L'Associazione Montenero ringrazia: la Diocesi della Spezia, Sarzana e Brugnato e la Parrocchia di Riomaggiore per la messa a disposizione degli spazi di propria pertinenza; la Masseria del Santuario di Nostra Signora di Montenero per la costante e preziosa collaborazione.





Il Santuario di Nostra Signora di Montenero, situato alla sommità dell'omonima collina e affacciato sullo splendido scenario del mare delle Cinque Terre fino a Punta Mesco, si raggiunge attraverso il comodo sentiero con partenza al km 10,8 dalla Strada Provinciale Litoranea n. 370 che collega La Spezia a Riomaggiore e agli altri borghi.