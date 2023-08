Sabato 26 agosto, ore 16, visita con guida alla scoperta del borgo attraverso lo sguardo dell’arte. Il percorso con partenza dalla Stazione ferroviaria culmina al Castello dove è allestita la retrospettiva dedicata al pittore Pietro Rosa.

(sede del Parco Nazionale delle Cinque Terre, 25 Ago 23) Scoprire il territorio del Parco attraverso lo sguardo di grandi artisti che ne hanno rivelato e dunque eternato il significato oltre la bellezza. Il Richiamo delle Cinque Terre, titolo della mostra dedicata al pittore Pietro Rosa, sarà il filo conduttore del percorso guidato in programma sabato 26 agosto alle ore 16, a Riomaggiore, alla scoperta dell'artista spezzino e di altri suoi illustri predecessori che come lui hanno colto l'intreccio unico tra uomo e natura di questi luoghi.



L'itinerario nel borgo, in un parallelismo con il pittore macchiaiolo Telemaco Signorini, tra scorci rimasti integri nel tempo, aneddoti e curiosità, si snoderà dalla stazione ferroviaria fino al Castello dove è allestita la retrospettiva realizzata dall'Archivio Pietro Rosa, a cento anni dalla nascita dell'artista (Le Grazie 1923 – La Spezia 1995): dipinti, disegni e incisioni provenienti da collezioni private, realizzati tra il 1950 e il 1995 per un totale di 30 opere sulle Cinque Terre, la Costa di Tramonti e Portovenere.



Info partecipazione: visita gratuita con prenotazione obbligatoria a visiteguidate@ati5terre.it - Tel. 0187/743500

Ritrovo ore 16.00 Riomaggiore Cinque Terre Point - Stazione FS

Difficoltà: T

In condizione di meteo avverse il calendario potrà̀ subire modifiche.