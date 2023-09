17 settembre 2023. Italian Blue Growth, in collaborazione con il Parco Nazionale delle Cinque Terre, organizza la terza edizione della regata con il supporto tecnico della Lega Navale la Spezia.

(sede del Parco Nazionale delle Cinque Terre, 12 Set 23) La regata, nata all'interno della manifestazione internazionale SEAFUTURE, quest'anno non si è potuta svolgere nelle date della fiera per motivi logistici, avrà luogo, pertanto, il giorno 17 settembre nell'ambito della Golfo dei Poeti Cup. È possibile iscriversi alla regata visitando il sito

"Siamo felici di sostenere anche quest'anno Seafuture - 5 Terre National Park Regatta, iniziativa in armonia con i valori della nostra Area Marina Protetta, perché capace di coniugare lo sport in natura con i principi fondamentali di scoperta del patrimonio ambientale, tutela del mare e crescita personale, in un contesto unico al mondo - afferma Donatella Bianchi, presidente Parco nazionale Area Marina Protetta delle Cinque Terre - Un evento che rappresenta un'opportunità unica per celebrare la bellezza dell'ambiente marino e promuovere l'importanza della sua protezione in un clima di gioia e condivisione. Non puo' mancare un pensiero a Roberta Talamoni, figura di riferimento, esempio di impegno, dedizione e passione per la sua città e anima di questa manifestazione".

La regata è un appuntamento consolidatosi nel tempo, che ha visto nelle precedenti edizioni la partecipazione di oltre 30 imbarcazioni per regata, e ha saputo rappresentare il significato di inclusività aprendo le porte ad equipaggi nuovi alla competizione, abbattendo le barriere sia fisiche che mentali. Le difficoltà e gli ostacoli propri della vita in barca sono diventate così, occasioni di dialogo e comunicazione, di reciproca comprensione e di confronto tra coloro che amano il mare.



"Vogliamo dedicare questo evento a Roberta Talamoni, amica e preziosa collaboratrice di Seafuture recentemente scomparsa, che sin dalla prima edizione è stata punto di riferimento della regata in virtù del suo ruolo di vicepresidente della Lega Navale della Spezia e consigliere dell'Associazione Italiana Vele d'Epoca" dichiara Cristiana Pagni, Presidente di Italian Blue Growth. "Crediamo che inserire la regata nel contesto della Golfo dei Poeti Cup sia un doveroso omaggio a una persona che è stata per tanti anni punto di riferimento per il mondo velistico della nostra città. La regata - continua Cristiana Pagni – si svolge in stretta collaborazione con il Parco Nazionale delle Cinque Terre è mirata proprio a valorizzare la risorsa mare che se tutelata e protetta, come nel virtuoso caso dell'Area Marina Protetta, è sicuramente l'ambiente ideale di aggregazione, integrazione, sviluppo."