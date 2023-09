Il prossimo mercoledì 27 settembre, IT-alert testerà in regione il nuovo sistema di allarme della Protezione Civile. Se ti trovi in Liguria, alle 12:00 riceverai un messaggio sul tuo cellulare accompagnato da un avviso sonoro.

(Sede del Parco Nazionale delle Cinque Terre, 14 Set 23) Ieri a Genova, al Palazzo della Borsa, Regione Liguria ha presentato il test di IT-alert (al link) che verrà effettuato in Liguria il 27 settembre 2023 alle ore 12.

Non si tratta di un virus o di una truffa e non è necessario installare un'APP specifica per ricevere la comunicazione. Ricordati però di abilitare gli avvisi di emergenza dalle impostazioni del tuo dispositivo

Non ignorare la notifica, ma apri il link e dedica qualche minuto al questionario anonimo. Il tuo contributo è fondamentale per aiutare la Protezione Civile a migliorare e rendere sempre più accurato il servizio

Per informazioni: https://www.it-alert.it/