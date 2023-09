Contrasto alla pesca illegale e sensibilizzazione su tematiche ambientali verso le comunità locali nell’AMP Cinque Terre, tra le finalità del protocollo di intesa tra Ente Parco e Sea Shepherd Italia

Salvaguardia della biodiversità marina, sensibilizzazione delle comunità locali, presidio e collaborazione con le autorità competenti per contrastare il bracconaggio, la pesca illegale e di specie a rischio di estinzione nell'Area Marina Protetta. È un protocollo d'intesa di ampio respiro a tutela dell'ecosistema marino delle Cinque Terre quello ufficializzato oggi con la presenza a bordo della nave M/Y Sea Eagle, tra il Parco Nazionale delle Cinque Terre e Sea Shepherd Italia.

"Siamo particolarmente onorati dell'avvio di questa collaborazione con la costola italiana di un movimento internazionale da sempre in prima linea in difesa degli oceani e degli ecosistemi marini. - Dichiara la Presidente Donatella Bianchi, Presidente del Parco Nazionale Area Marina Protetta delle Cinque Terre - Sea Shepherd Italia Onlus nasce nel nostro Golfo, nel luglio del 2010, a bordo della nave ammiraglia della flotta, la MV Steve Irwin. Da allora l'associazione è al fianco degli enti gestori di aree marine protette italiane, garantendo con i propri volontari un importante presidio costiero per il contrasto allo sfruttamento illegale delle risorse Marine e la difesa delle specie protette. Doveroso ricordare i risultati conseguiti in Sicilia, nell'AMP del Plemmirio, al fianco del caro amico Enzo Maiorca, dove oggi si festeggia il ritorno della foca monaca anche grazie a questa preziosa alleanza. Aggiunge la Presidente Bianchi - Una collaborazione che finalmente approda anche al Parco Nazionale delle Cinque Terre e risponde all'obiettivo di rafforzamento della vigilanza e dei controlli per il contrasto al bracconaggio e alle attività illegali offrendo uno strumento in più a disposizione della Capitaneria di Porto e delle forze dell'ordine competenti impegnate quotidianamente lungo le nostre coste ma che ci aiuterà anche ad accrescere la consapevolezza dei suoi fruitori sull'importanza della tutela degli ambienti marino-costieri attraverso incontri e attività divulgative".

"Rivolgere gli sforzi in maniera corale, impiegando le risorse a disposizione per proteggere e preservare la biodiversità e conservazione degli habitat marini e costieri anche nella Aree Marine Protette è la corretta rotta verso il futuro. -Dichiara Andrea Morello, Presidente di Sea Shepherd Italia - L'inibizione delle attività illegali dei bracconieri e la sensibilizzazione delle comunità locali sull'importanza della salvaguardia di queste aree stanno già portando importanti risultati in Italia. Certamente un'azione di vigilanza e protezione sempre più estesa e capillare non può che fornire un contributo fondamentale per la tutela della biodiversità; se protette dal bracconaggio in modo efficace queste realtà rappresentano un vero e proprio scrigno di biodiversità per il futuro del mare e per il futuro delle nostre stesse generazioni".

Patrizio Scarpellini, Direttore del Parco nazionale Area Marina Protetta Cinque Terre, sottolinea l'importanza dell'accordo con Sea Shepherd in quanto "rappresenta un ulteriore rinforzo alle azioni di controllo e presidio a salvaguardia dell'area marina, soprattutto nelle Zone A, più ricche di peculiarità e specie a rischio e per questo bisognose di maggiore protezione. Un presidio all'eccellenza nei nostri habitat marini e del capitale naturale e un aiuto nel diffondere la cultura della legalità verso un bene prezioso e collettivo che abbiamo il dovere di preservare per le generazioni future."

Costituita nel 1977, Sea Shepherd è un'organizzazione internazionale senza fini di lucro la cui missione é quella di fermare la distruzione dell'habitat naturale e il massacro delle specie selvatiche negli oceani del mondo intero, al fine di conservare e proteggere l'ecosistema e le differenti specie. Sea Shepherd pratica la tattica dell'azione diretta per investigare, documentare e agire – quando è necessario – al fine di mostrare al mondo e impedire le attività illegali in alto mare. Salvaguardando la delicata biodiversità degli ecosistemi oceanici, Sea Shepherd opera per assicurarne la sopravvivenza per le generazioni future.

www.seashepherd.it