Il topo giornalista più famoso del mondo ha una nuova missione: raccontare i modi in cui tutti possono fare la differenza per il nostro pianeta. Il 22/09 al Castello di Riomaggiore, l'incontro con i bambini delle Cinque Terre.

Il fil rouge (o meglio, green) del viaggio di Geronimo Stilton è quello di raccontare ai bocconcini di grana la sostenibilità nel suo significato più globale, che tiene conto, oltre che della dimensione ambientale, di quella economica e di quella sociale. Gli aspetti toccati saranno tantissimi per rendere grandi e piccini consapevoli di quanto sia importante impegnarsi per portare avanti uno sviluppo sostenibile.

L'ecosostenibilità, infatti, non è un dovere che interessa solo alle grandi aziende, ma ci riguarda tutti da vicino! Passa attraverso le scelte che facciamo ogni giorno e il modo in cui consumiamo i prodotti che abbiamo in casa, il rispetto per gli altri e per l'ambiente.

Quattro gli eventi che saranno svolti nel corso del 2023, ognuno dedicato a un macrotema della sostenibilità: Energia, Acqua, Verde e Mobilità.

Il primo evento si è svolto a Peccioli, in provincia di Pisa, uno dei comuni più virtuosi e sostenibili del nostro Paese che vanta un sistema di smaltimento e riutilizzo delle materie ricavate dal riciclo dei rifiuti talmente virtuoso che da lì prende il nome il cosiddetto "Sistema Peccioli", un sistema che non solo ha portato benessere, sviluppo, servizi e democrazia partecipativa, ma anche energia pulita, progetti solidali, strutture educative, centri e attività culturali di ogni tipo.

La seconda tappa del tour, invece, si è svolta a Ridracoli (FC) che con la imponente diga e IDRO, l'Ecomuseo delle Acque, rappresenta una delle località più all'avanguardia dal punto di vista ingegneristico, in cui uomo e natura cooperano in perfetta armonia con l'aiuto della risorsa più preziosa del nostro Pianeta: l'acqua.

La terza tappa, dedicata al tema del Verde, si svolgerà Venerdì 22 Settembre alle ore 10.00 presso la terrazza del Castello di Riomaggiore, nel Parco delle Cinque Terre, in occasione del primo giorno di autunno; uno scenario perfetto per parlare di ecosostenibilità, in un'area naturale protetta in cui ambiente e natura si aiutano e si proteggono vicendevolmente: da una parte la creazione di terrazzamenti di terreno coltivabile che gode di un clima mite e della brezza marina, delimitato da chilometri di muretti a secco nel totale rispetto della conformazione del territorio, e dall'altro l'impegno costante a rispettare e preservare la natura, ricca di specie diverse di piante e animali, e dell'area marina che accarezza quelle coste.

L'impegno si traduce anche nell'istituzione del Centro Educazione Ambientale del Parco Nazionale delle Cinque Terre, che tra i principali obiettivi vanta la promozione nelle scuole della conoscenza scientifica del territorio del Parco e dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre, lo sviluppo di progetti scientifici e l'implementazione di azioni volte alla sensibilizzazione di residenti e visitatori rispetto all'ambiente.

L'evento è organizzato in collaborazione con il Parco Nazionale delle Cinque Terre e il patrocinio del Comune di Riomaggiore.

In caso di maltempo, l'evento si svolgerà all'interno del Castello.