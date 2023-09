Allerta idrogeologica per temporali dalle 22:00 del 20/09/23 fino alle 15:00 del 21/09/23. Si invita a non percorrere la rete sentieristica. Sospesa la vendita delle Cinque Terre Card "Trekking" presso tutti i punti vendita ed in modalità on-line.

(Sede del Parco Nazionale delle Cinque Terre, 20 Set 23) Allerta idrogeologica per temporali dalle 22:00 del 20/09/2023 fino alle 15:00 del 21/09/2023. Si invita a non percorrere la rete sentieristica. Sospesa la vendita delle Cinque Terre Card trekking presso tutti i punti vendita ed in modalità on-line.

Si ricorda che anche la validità e l'efficacia delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività nell'Area Marina Protetta è sempre subordinata alla presenza di condizioni meteomarine favorevoli ed assicurate. Pertanto è esplicitamente vietato svolgere le attività durante l'arco temporale di validità di avvisi di Allerta Regionale idrogeologica, idraulica e nivologica a partire dal livello di criticità Gialla e/o superiore, riferiti all'area C bacini piccoli, secondo i bollettini ufficiali emessi dalla Regione Liguria – Settore Protezione Civile.

