Corso introduttivo sulla sicurezza dei visitatori a terra per Guide Ambientali Escursionistiche e Guide Turistiche dell’Albo Guide del Parco

(Riomaggiore, 02 Feb 24) L'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre nell'ambito delle azioni di aggiornamento continuo delle proprie guide ufficiali realizza, con la collaborazione di un ente di formazione, un breve corso introduttivo alle tematiche della sicurezza dei visitatori nell'area protetta. Il corso è destinato alle guide ufficiali, ambientali escursionistiche e turistiche, di cui all'elenco pubblicato sul sito dell'Ente al link www.parconazionale5terre.it/guideparco.php

Sono previste 2 edizioni di ciascun corso:

la prima il 26 e 27/28 febbraio 2024 ;

; la seconda il 9 e 10/11 marzo 2024

come di seguito dettagliatamente descritto.

Per le GAE il corso ha una durata complessiva di 16 ore articolate in 2 giornate di 8 ore ciascuna, per le GT il corso ha una durata complessiva di 11 ore sempre articolate nelle stesse 2 giornate, la prima giornata di didattica insieme alle GAE per una durata di 8 ore, la seconda giornata di 3 ore a cura del Soccorso Alpino e Speleologico.

La prima giornata teorica-pratica in aula prevede interventi didattici su:

analisi tecnica e psicologica di un gruppo

risposta tecnica e psicologica all'emergenza

misure di prevenzione generali e specifiche

elementi di meteorologia generale con interpretazione base dei modelli

accorgimenti da adottare nell'accompagnamento in natura di persone cieche/ipovedenti.

A conclusione della prima giornata è previsto un test di verifica.

La seconda giornata teorico-pratica per GAE prevede una prima breve parte introduttiva in aula ed una successiva esercitazione sul campo di manovre di soccorso rapido, tecnico e sanitario.

Con un massimo di 30 partecipanti ad edizione.

La seconda giornata teorico-pratica per GT con nozioni base di primo soccorso con simulazione pratica. Con un massimo di 30 partecipanti ad edizione.

La prima giornata (26 febbraio per la prima edizione e 9 marzo per la seconda) si svolgerà per tutte le guide, GAE e GT, presso la sala Multimediale di Tele Liguria Sud, Piazzale Giovanni XXIII La

Spezia con il seguente orario: 9,00-13,00 e 14,00-18,00.

Per le GAE la seconda giornata (durata 8 ore) teorico-pratica inizierà presso la sede dell'Ente Parco a Manarola e proseguirà poi sul campo per una esercitazione pratica con il seguente orario: 9,00 - 17,00 (pranzo al sacco).

Per le GT la seconda giornata (durata 3 ore) si terrà presso la sede dell'Ente Parco a Manarola con il seguente orario: 10.00 - 13.00.

Modalità di iscrizione

Le richieste di partecipazione verranno accolte in ordine di arrivo alla PEC pec@pec.parconazionale5terre.it entro il termine fissato del 9 febbraio 2024, entro le ore 12.

Nella domanda dovrà essere specificata l'edizione del corso prescelta (I: 26 e 27/28 febbraio 2024 o II: 9 e 10/11 marzo 2024), tenendo presente che le prime 15 richieste pervenute per la I edizione costituiranno la classe del 27 febbraio e le successive 15 la classe del 28 febbraio; analogamente per la II edizione le prime 15 richieste pervenute andranno a comporre la classe del 10 marzo e le successive 15 quella del 11 marzo.

Una volta raggiunto il numero massimo di partecipanti in una delle 2 edizioni si andrà a completare l'altra senza tenere conto della preferenza espressa.

La partecipazione al corso è obbligatoria per tutte e 16 le ore per le GAE e per le 11 ore per le GT.

Nella PEC di richiesta partecipazione dovrà essere riportata nell'oggetto la seguente dicitura "Corso Albo Guide - sicurezza 2024" e nel corpo della mail nome e cognome, se GAE e/o GT ed edizione del corso prescelta.

I programmi di dettaglio saranno condivisi successivamente con le guide iscritte.