Dettaglio interventi eseguiti dagli operatori per il servizio di manutenzione del territorio e per attività funzionali alla sistemazione della rete sentieristica

(sede Parco Cinque Terre, 04 Feb 24) Le squadre, condizioni meteorologiche permettendo, hanno effettuato il servizio di sistemazione e manutenzione degli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario e forestale, ed in particolare:

Squadra "muri": ripristino porzioni di lastricato in pietra, recupero materiale litoide in loco, ricostruzione muri a secco e scalinate in pietra (intero paramento murario, parziali ricostruzioni, drenaggio a tergo del paramento, limitato movimento terra con ausilio di mezzi manuali e meccanici, asportazione e riorganizzazione materiale incoerente in eccesso, pulizia area di cantiere), potenziamento delle attività legate al taglio erba e vegetazione infestante lungo i sentieri per via dell'esteso sviluppo vegetativo stagionale sui percorsi suddetti.

Squadra "forestale": Allargamento sede del sentiero con taglio erba e vegetazione infestante, rimozione tronchi schiantati e appezzamento ordinato ai lati del percorso, livellamento manuale con rimozione terra e/o detriti, sistemazione elementi fissi quali parapetti e gradini, installazione e sostituzione segnavia in legno (frecce + palo) e relativa comunicazione del numero identificativo per aggiornamento georeferenziazione, sistemazione passerelle in legno. sui seguenti percorsi (immagini a seguire):

MURI:

533 RIOMAGGIORE – STRADA DEI SANTUARI (SFALCIO)

508 VERNAZZA – FOCE DRIGNANA SVA 592 CORNIGLIA - VERNAZZA

FORESTALE:

581 REGGIO – SAN BERNARDINO

509 MONTEROSSO – MAD. DI SOVIORE

573C INCROCIO 572 – MONTE ROSSINI INSTALLAZIONE CATTLE GUARDS (501-502-SCHIARA) INSTALLAZIONE NUOVI SEGNAVIA + PALI

501 RIOMAGGIORE – SELLA LA CROCE

Tutte le immagini al link