Il 13 febbraio 2024, alle ore 9:30, presso Esperienza Europa – David Sassoli

(sede Parco Cinque Terre, 10 Feb 24) L'evento, organizzato dal Parco delle Cinque Terre in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea e l'Ufficio in Italia del Parlamento europeo, offre un momento di riflessione e di confronto su un tema complesso che accumuna diverse destinazioni del patrimonio nazionale: il fenomeno dell'overtourism.

Partendo dal caso del Parco delle Cinque Terre e dalle buone pratiche adottate per governare i flussi turistici, si analizzerà questo importante settore dell'economia, condividendo esempi virtuosi per avere un turismo che sia reale motore di crescita socio-economica basato su regole di sostenibilità e sulla capacità di produrre benessere per le comunità.

Prenderanno parte al convegno rappresentanti istituzionali ed esperti del settore a livello nazionale e internazionale e del mondo della cultura.