Dal 1° maggio, attivo ogni giorno, dalle 8.30 alle 12.30

(Riomaggiore, 30 Apr 24) Dal 1° maggio presso l'Info Point del Parco alla Stazione ferroviaria della Spezia, sarà attivo il nuovo "sportello guide": un servizio dedicato all'acquisto in loco della Cinque Terre Card da parte di guide e tour leader, attivato per ridurre i tempi di attesa e dunque prevenire la formazione di code e assembramenti, soprattutto nelle giornate di maggiore affluenza.

Lo sportello è situato nello spazio presente sul primo binario, con ingresso dal corridoio adiacente alla biglietteria della Stazione Ferroviaria, ed è attivo ogni giorno dalle 8.30 alle 12.30: nel medesimo ambiente sono anche presenti i totem per l'acquisto self-service della carta servizi.

Ad assicurare l'accoglienza dei visitatori, gli operatori esperti del Consorzio ATI 5 Terre, a disposizione per fornire informazioni, consigli e assistenza all'acquisto della Cinque Terre Card.