(La Spezia, 10 Mag 24) Il Premio fotografico Mitilicoltori della Spezia – organizzato dalla Cooperativa Mitilicoltori della Spezia, con il Patrocinio della Regione Liguria e del Comune della Spezia, il contributo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale e la collaborazione del Consorzio produttori spezzini e del Parco Nazionale delle Cinque Terre – è aperto a tutti i fotografi sia amatori che professionisti purché di età superiore ai 18 anni e che non siano dipendenti o lavoratori della Cooperativa Mitilicoltori spezzini.

Due i temi: IL MONDO DELLA MITILICOLTURA E OSTRICOLTURA e "VIGNETI DI MARE e VIGNETI DI TERRA"

Le foto possono essere scattate in qualsiasi territorio nazionale ed estero. Le fotografie dovranno raccontare i mitilicoltori e il loro lavoro e per il tema "Vigneti di mare e vigneti di terra" le immagini dovranno avere come soggetto principale i filari e reste (Vigne di mare ) e/o i vigneti delle Cinque Terre a picco sul mare.

CALENDARIO E PREMIO

Presentazione delle fotografie e della documentazione per partecipare al premio: entro e non oltre la mezzanotte di lunedì 10 giugno 2024

Giovedì 9 luglio 2024: Comunicazione dei vincitori e dei partecipanti alla mostra

Sabato 12 luglio 2024: Premiazione e inaugurazione della mostra

Giovedì 22 agosto 2024: Fine della mostra.

