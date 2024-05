MODIFICA DELLA PERCORRIBILITA’ PEDONALE DALLA STAZIONE DI CORNIGLIA AL CENTRO STORICO E PROSEGUIMENTO PER VERNAZZA

(Riomaggiore, 10 Mag 24) A seguito dell'avvio dei lavori di riqualificazione del percorso pedonale compreso tra la stazione di Corniglia e l'inizio della scalinata Lardarina commissionati dal Comune di Vernazza e finanziati dal Parco Nazionale delle Cinque Terre, si raccomanda l'utilizzo del percorso pedonale alternativo che dalla stazione di Corniglia conduce alla sottostante passeggiata per poi proseguire verso la base della scalinata in direzione Corniglia (centro storico).

Allegata immagine

Eng - PEDESTRIAN ACCESSIBILITY MODIFICATION FROM CORNIGLIA TRAIN STATION TO THE HISTORICAL CENTER AND CONTINUATION TO VERNAZZA.

Following the start of redevelopment works on the pedestrian path between Corniglia station and the beginning of the Lardarina staircase commissioned by the Municipality of Vernazza and funded by the Cinque Terre National Park, it is recommended to use the alternative pedestrian path from Corniglia station leading to the walkway below, then continuing towards the base of the staircase in the direction of Corniglia (historical center).