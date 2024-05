24 maggio, trekking ad anello con guida dal Colle del Telegrafo a Campiglia. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria

(Sede del Parco Nazionale delle Cinque Terre, 19 Mag 24) Il 24 maggio 2024, in occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, proclamata nel 2000 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite per celebrare l'adozione della Convenzione sulla Diversità Biologica, il Parco Nazionale delle Cinque Terre invita gli appassionati del trekking in natura, a partecipare a una emozionante escursione lungo l'Antica Via del Sale, nell'area più ad est del Parco.

L'escursione, condotta da una guida naturalistica, offre l'opportunità unica di esplorare le eccellenze botaniche, gli antichi insediamenti e i panorami unici offerti dal territorio di Tramonti, l'area più ad est del parco nazionale, dove sono ancora bel visibili le testimonianze dell'antica civiltà contadina legata ai saperi del vino. Il percorso, che attraversa luoghi suggestivi come il Colle del Telegrafo, la Fontana di Nozzano e il suggestivo borgo di Campiglia, promette un'esperienza indimenticabile in un esempio di paesaggio in cui da sempre uomo e natura convivono.

L'escursione, dedicata agli escursionisti esperti, avrà una durata di circa 4 ore e sarà condotta da una guida che condividerà conoscenze e curiosità sulla flora, la fauna e la storia locale.

Il punto di ritrovo è presso la Chiesetta degli Alpini a Sant'Antonio (Colle del Telegrafo), alle ore 09:00 del 22 Maggio 2024.

La partecipazione è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione tramite e-mail a visiteguidate@ati5terre.it o telefonando al numero 01871857573 (massimo 15 persone).

Si raccomanda l'uso di scarpe da trekking e si informa che in caso di avverse condizioni meteorologiche il calendario potrebbe subire modifiche.