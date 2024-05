24 maggio h 9.30. Escursione Manarola - Volastra - Corniglia. Partecipazione gratuita in occasione della Giornata Europea dei Parchi

(Riomaggiore, 19 Mag 24) Il trekking con guida proposto in occasione della Giornata Europea dei Parchi, ricalca le orme di generazioni di vignaioli costruttori di paesaggio e attenti osservatori delle dinamiche naturali. Il percorso con partenza da Manarola, si sviluppa su centinaia di scalinate in pietra, toccando il borgo di Volastra dove sorge l'antico Santuario di Nostra Signora della Salute. Da qui si attraversa il tratto che forse meglio conserva il disegno a fasce terrazzate con muri in pietra a secco, dove ancora oggi si producono straordinari vini DOC Cinque Terre, il bianco e il passito Sciacchetrà.

Intervellato da rigogliosa macchia mediterranea e leccete, il sentiero scende dunque fino all'ambitato di Corniglia, regalando visioni inedite sul Promontorio del Mesco che ad est chiude l'Area marina Protetta delle Cinque Terre.

Sentieri attraversati: n. 502, 506, 586, 587

Lunghezza 7 km, dislivello 400 m circa

L'appuntamento con la guida è alla stazione di Manarola presso il Cinque Terre Info Point, ore 9.30.

Difficoltà: Escursionistico

Escursione gratuita con prenotazione obbligatoria visiteguidate@ati5terre.it - Tel. 01871857573



E' obbligatorio l'uso di scarpe da trekking (massimo 15 partecipanti).

In condizione di meteo avverse il calendario potrà subire modifiche.