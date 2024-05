Calendario di visite, trekking, pedalate, snorkeling con guide esperte. Tra i servizi compresi nella Cinque Terre Card.

(Sede del Parco Nazionale delle Cinque Terre, 30 Mag 24) Giugno è il periodo in cui è possibile apprezzare le fioriture del "Giglio di San Giovanni", ma anche il mese delle Giornate Mondiali degli Oceani e dela Terra.

Tanti gli appuntamenti in terra e in mare, a piedi, in bici, o con maschere pinne e boccaglio, condotti da guide esperte alla scoperta del Parco e dell'Area Marina Protetta.

Il Calendario Completo al Link