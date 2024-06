Ai sensi del Disciplinare integrativo Annualità 2024, nelle more del completamento degli atti amministrativi

(Sede del Parco Nazionale delle Cinque Terre, 01 Giu 24) Approvati con provvedimento presidenziale gli Elenchi delle unità da diporto dei soggetti potenzialmente autorizzabili per l'anno 2024, per l'assegnazione delle autorizzazioni temporanee per le attività di noleggio e locazione all'interno dell'AMP, ai sensi e per gli effetti del disciplinare integrativo anno 2024.

Le autorizzazioni temporanee sono rilasciate esclusivamente ai soggetti ricompresi negli elenchi allegati al presente provvedimento, mediante la compilazione dell'apposito modulo allegato (compilato in entrambe le pagine), nelle more della conclusione dei procedimenti amministrativi connessi al rilascio delle nuove autorizzazioni per l'anno 2024, ai sensi e per gli effetti del disciplinare integrativo annualità 2024, con validità entro la conclusione dell'iter amministrativo previsto.

Elenchi delle unità da diporto dei soggetti potenzialmente autorizzabili per l'anno 2024 (allegati), per l'assegnazione delle autorizzazioni temporanee per le attività di NOLEGGIO e LOCAZIONE all'interno dell'AMP