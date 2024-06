Corsi estivi di vela e di nuoto rivolti agli studenti delle scuole primaria e secondaria dei Comuni delle Cinque Terre

(Sede Parco Cinque Terre, 06 Giu 24) Il Circolo Velico Monterosso "Gino e Bebe De Andreis" anche quest'anno organizza corsi di vela e nuoto grautiti rivolti ai giovani che nell'anno scolastico 2023/2024, sono risultati iscritti alle scuole primarie e secondarie dei Comuni delle Cinque Terre, con età non inferiore a sei anni per ciò che riguarda le attività veliche, come da disposizioni FIV.

I corsi di vela e di nuoto si svolgeranno presso il circolo sportivo dal lunedì al venerdì per due settimane: da lunedì 17 giugno a venerdì 28 giugno 2024. L'attività è articolta su diversi livelli di difficoltà, con corsi specifici per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento.

I corsi saranno tenuti da istruttori professionisti nelle discipline del nuoto e della vela. I partecipanti verranno tesserati per l'anno 2024 alla Federazione Italiana Vela e/o alla Federazione Italiana Nuoto secondo la disciplina prescelta. Il costo del tesseramento (10,00 €per la FIV, 5,00 €per la FIN). Per quanto rigarda la vela, verranno organizzati corsi giornalieri in funzione al numero degli iscritti. Mentre quelli di nuoto verranno definiti in base al livello dei partecipanti.

Il numero massimo di posti a disposizione per i corsi è pari a 40/50 partecipanti.

Per i corsi di vela, al momento della prenotazione è necessario indicare se gli iscritti hanno già svolto attività velica e il livello raggiunto. I partecipanti durante le lezioni dovranno indossare maglietta e scarpe da barca che si possano bagnare, berretto e crema per la protezione solare, che dovranno essere forniti dalle faniglie.

Per il nuoto, i ragazzi dovranno essere muniti di ascigamano e costume da bagno, consigliata crema con protezione solare: al momento della prenotazione è necessario anche indicare se sanno nuotare e il livello raggiunto.

In allegato i moduli di iscrizione di vela e nuoto.

Le iscrizioni vanno effettuate presso la segreteria del circolo consegnando personalmente il modulo in orario di ufficio o inviandolo compilato in ogni sua parte e sottoscritto dagli esercenti la potestà genitoriale al contatto di posta elettronica info@circolovelicomonterosso.it oppure cvelicomonterosso@live.it;

Prima di iniziare i corsi ogni partecipante dovrà altresì depositare in segreteria un certificato medico di sua idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica.

Al termine delle attività è previsto un evento di premiazione e di saluto del Circolo ai partecipanti e alle loro famiglie. L'inizitiva ha ottenuto il Patrocinio del Parco Nazionale Area Marina Protetta delle Cinque Terre

Segreteria del Circolo è a disposizione per qualsiasi chiarimento.

http://www.circolovelicomonterosso.it/