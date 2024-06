8 giugno, San Terenzo dalle 17 alle 23. L'area Marina Protetta delle Cinque Terre tra i partner dell'iniziativa organizzata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)

(San Terenzo Lerici, 08 Giu 24) L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) vi aspetta tutti all'evento "Giornata Mondiale degli Oceani: Conoscere, Comprendere, Convivere" organizzato in occasione del World Oceans Day (WOD) istituito dalle Nazioni Unite.

L'evento si svolgerà a Palermo, Roma e Lerici ed avrà un format di scienza ed arte per guidare i partecipanti in un'esperienza immersiva capace di suscitare connessioni con l'ambiente naturale, permettendo di conoscere meglio l'oceano e capire come attivamente contribuire alla sua conservazione.

Guidati da esperti impegnati nello studio e nel monitoraggio del mare, avrete la possibilità immergervi nella conoscenza di questa straordinaria risorsa per scoprirne la vulnerabilità e comprende l'importanza che riveste nel mantenimento della vita sul nostro pianeta



A Lerici, al CASTELLO di SAN TERENZO, nella giornata dell'8 giugno vi aspettano ricchissime attività tra cui giochi, laboratori, conferenze e mostre. Anche il Parco Cinque Terre sarà tra i partner dell'evento, in occasione dell'incontro con gli esperti (Dr. Francesco Caruso e Dr. Claudio Valerani (Area Marina Protetta delle Cinque Terre), che ci porterà alla scoperta del mondo sonoro sottomarino evidenziando il contributo antropico e naturale. Gli argomenti trattati saranno l'inquinamento sottomarino, la comunicazione tra mammiferi marini e il ruolo dell'acustica marina nella strumentazione oceanografica. Ci sarà anche una fase di ascolto in cui verranno presentate melodie realizzate con l'elaborazione di suoni ambientali.

PROGRAMMA

CASTELLO DI SAN TERENZO LERICI 8 GIUGNO 2024

17.00 - 19.00 Laboratori e giochi per bambini

SAN TERENZO | PIAZZA BRUSACÀ

I rumori del mare e Il cambiamento climatico visto con gli occhi dei ragazzi in collaborazione con il Museo di Storia Naturale dell'Università di Pisa e il Parco Nazionale delle Cinque Terre

17.00 - 22.00* Mostra

CASTELLO DI SAN TERENZO | TORRE

Blu

Giulia Santarini (scultrice)

Giuseppe Gusinu (pittore)

Accompagnamento musicale di Ignazio Parisi (eConscience) in collaborazione con il Ministero della Cultura, Direzione regionale Musei Liguria.

*La mostra sarà visitabile sino al 23 giugno (in orario di apertura del Castello, previa pagamento del biglietto di ingresso al Castello)

21.30 - 22.00 Performance itinerante di danza SAN TERENZO | PIAZZA BRUSACÀ Immersioni in Danza

Danseàvie CorpoUnico diretta da Greta Sabbatini

A cura di scuola Danseàvie Corpo Unico Accompagnamento musicale di Ignazio Parisi (eConscience)

22.00 - 23.00 Incontro con gli esperti (su prenotazione) CASTELLO DI SAN TERENZO | TERRAZZA

I rumori del mare

Modera: Marina Locritani (INGV)

Relatori: Francesco Caruso (Stazione Zoologica Anton Dohrn) Claudio Valerani (Parco Nazionale delle Cinque Terre)

L'incontro è organizzato in collaborazione con il Ministero della Cultura, irezione regionale Musei Liguria ed eConscience