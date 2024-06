(Sede Parco Cinque Terre, 10 Giu 24) La sinergia tra Parco e Associazioni presenti nell'area protetta e attive nel "servizio alloggi" entra in una nuova fase grazie alla sottoscrizione del primo dei protocolli d'intesa per lo sviluppo dei rapporti e degli impegni reciproci nel rispetto dei principi della Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS).

La sinergia tra Parco e Associazioni presenti nell'area protetta e attive nel "servizio alloggi" entra in una nuova fase grazie alla sottoscrizione del primo dei protocolli d'intesa per lo sviluppo dei rapporti e degli impegni reciproci nel rispetto dei principi della Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS).

I protocolli mirano ad obiettivi concreti, a partire dalla divulgazione sempre più diffusa e dematerializzata attraverso supporti informatici dei contenuti CETS, dei valori del territorio e dei progetti dell'Ente in tema di salvaguardia e monitoraggi.

Altre azioni previste riguardano la creazione da parte degli operatori di una centrale d'acquisto di prodotti ecocompatibili da usare nelle strutture CETS, il coordinamento e la rappresentanza degli stessi operatori presso il Parco, che da parte sua s'impegna a fornire assistenza per il reperimento dei fondi necessari all'attuazione delle varie proposte.

I destinatari di questa iniziativa non sono solo le strutture già aderenti alla CETS: l'aspetto più innovativo riguarda l'inclusione dei soggetti che, completata l'istanza di iscrizione alla CETS e nelle more del procedimento burocratico per il riconoscimento definitivo, grazie alla firma del protocollo d'intesa possono essere "adottati" dal Parco ed ottenere i benefici derivanti dall'adesione alla Carta.

Il primo accordo è stato sottoscritto tra il Parco e l'Associazione Ospitalità nelle 5 Terre. A breve sarà convocato un tavolo di lavoro dedicato alle Associazioni che hanno aderito all'iniziativa.

INFO: le associazioni interessate possono sottoscrivere il protocollo mediante richiesta all'email protocollo@parconazionale5terre.it

CARTA EUROPEA PER IL TURISMO SOSTENIBILE

La CETS è un sistema volontario di certificazione e di gestione partecipata del territorio destinata a promuovere il turismo sostenibile, ossia compatibile con il benessere degli abitanti e la tutela della biodiversità nelle Aree protette. Tale metodo si attua gradualmente nel tempo, attraverso diverse fasi e sulla base di una programmazione che viene elaborata e periodicamente sottoposta a verifica nei Forum, ossia incontri aperti ai quali prendono parte, oltre al Parco, le istituzioni locali, gli operatori del settore, le associazioni. Le tre fasi di attuazione della metodologia CETS nel Parco Nazionale delle Cinque Terre si sono articolate e continuano a svilupparsi come segue:

Fase 1: certificazione dell'Area Protetta, avvenuta nel 2015;