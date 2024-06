Nuovi progetti identitari del Parco Nazionale delle Cinque Terre Patrimonio UNESCO presentati oggi in anteprima a Milano presso la sede del Touring Club.

(sede Parco Cinque Terre, 26 Giu 24) Con la presentazione della nuova immagine visiva, prende il via il Piano strategico di comunicazione identitario del PN5T con l'intento di rendere più immediato, efficace e innovativo il brand del Parco che verrà declinato in progetti e iniziative dedicate ai milioni di ospiti che lo scelgono ogni anno come destinazione di viaggio

A illustrare i nuovi progetti relativi all'immagine del Parco Nazionale delle Cinque Terre gli esponenti delle realtà che hanno collaborato al progetto, come Davide Di Gennaro, art director dello studio Tomo Tomo, Daniela Cappelletti architetto della Società di progettazione Fabrica e, per il Centro Studi Touring Club Italiano Matteo Montebelli, Responsabile Analisi e Pubblicazioni Touring Club Italiano.

Nella storica sede del Touring Club Italiano nel cuore di Milano, questa mattina, sono state presentate diverse novità: la nuova immagine visiva del Parco, che racconta in modo efficace e sintetico la complessità di questo straordinario territorio; un imponente progetto di segnaletica "Wayfinding", che utilizza immagini, segni e mappe per facilitare l'orientamento e gestire i flussi turistici; il concorso internazionale "Cinque Terre Photo Award", che premierà la migliore fotografia; e una ricerca dedicata a cura del Centro Studi del Touring Club Italiano.

Donatella Bianchi Presidente Parco Cinque Terre: "Il territorio delle Cinque Terre si conferma anche nel 2024 uno dei principali attrattori turistici d'Italia, meta di milioni di visitatori ogni anno in arrivo da ogni parte del mondo. Informarli e sensibilizzarli fornendo loro le indicazioni in modo semplice ed efficace è l'imperativo".

Continua la Presidente:"Oggi più che mai, in un territorio come il nostro, la rapidità di ingaggio con gli utenti, anche attraverso le immagini, è fondamentale, devono sapere che si trovano in un Parco Nazionale, un Sito Unesco, che sono entrati in un luogo dove la protezione della natura, del paesaggio, dei valori antichi legati all'agricoltura eroica. Sono fortemente connessi. Il nostro progetto di Wayfinding si basa su una nuova visione dell'accoglienza e ha come obiettivo principale la fruizione responsabile. È stato studiato per ridare al visitatore consapevolezza attraverso una segnaletica ripensata rispetto ai punti di accesso al Parco e rispetto all'internazionalità dei visitatori, insieme a una nuova immagine visiva sono lo strumento per veicolare la nostra idea di Parco.

Abbiamo chiesto al Touring Club di intervistare un campione significativo di viaggiatori sulla percezione delle Cinque Terre e del Parco Nazionale, ne è emerso un quadro coerente con gli sforzi informativi e di tutela che abbiamo messo in campo in questi anni: oltre il 78% del campione è consapevole che il Parco ospita un'Area Marina Protetta e che è un Sito Patrimonio Unesco. Gli intervistati si sono anche dimostrati fortemente polarizzati sull'importanza di adottare misure per limitare i flussi turistici all'interno del parco per preservarne gli ecosistemi.

Nella stagione dei selfie abbiamo poi pensato ad un contest fotografico per rappresentare l'altro volto delle CinqueTerre, un concorso fotografico internazionale per accendere i riflettori sulle eccellenze locali e, in particolare sul valore della biodiversità. A settembre verrà premiata la migliore fotografia internazionale con il "Cinque Terre Photo Award".

A dare il benvenuto in sede Giulio Lattanzi Direttore Generale Touring Club Italiano, associazione che proprio quest'anno celebra i primi 130 anni di attività.