Pubblicato il bando di selezione per il rilascio di autorizzazione unità noleggio e locazione ad esclusiva propulsione elettrica o motorizzazione ibrida certifica

(sede Parco Cinque Terre, 28 Giu 24) La domanda di partecipazione a procedura pubblica di bando di selezione per il rilascio di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio e locazione di unita da diporto dotate di esclusiva propulsione elettrica o motorizzazione ibrida certificata da idoneo soggetto abilitato per legge all'interno dell'AMP e messa a disposizione dell'Ente Gestore mediante procedura interamente digitalizzata, accessibile previo riconoscimento dell'identita mediante sistema SPID, consultabile sul sito web dell'AMP (www.areamarinaprotetta5terre.it oppure https://cinqueterre.macisteweb.com/).

La domanda dovrà essere integralmente compilata e completata sul sistema MACISTE (https://cinqueterre.macisteweb.com/), allegando i documenti obbligatori, tra cui il documento attestante il pagamento dei corrispettivi e dei diritti di segreteria (comprensivo dell'importo previsto dalla norma vigente per l'imposta di bollo), e copia del protocollo tecnico d'intesa sottoscritto.

Al termine del completamento della domanda, a completo onere e carico del soggetto richiedente, l'istanza in formato PDF dovrà essere inviata dal soggetto interessato all'Ente Parco esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo pec@pec.parconazionale5terre.it (saranno ammesse solamente trasmissioni di domande tramite PEC , da PEC a PEC) entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16.07.2024